Turizmdeki rekorlar THY ile geliyor
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, son dönemde turizm sektöründe yaşanan rekorlarda THY’nin büyük payı olduğunu söyledi. Aycı “Avrupa ve Ortadoğu’dan sunduğumuz direkt uçuşlar sektöre büyük destek sağladı. 2023 hedeflerine inancımız tam ” dedi.
Türkiye’yi küresel seyahat endüstrisinin geleceğinde daha güçlü bir marka konumuna taşımayı hedefleyen ‘9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’, Antalya’da başladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) organizasyonuyla düzenlenen kongreye dünya turizm pazarının önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak katıldı. Zirvede konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ekim 2018’de imzaladığı ‘Direkt Turizm Hamlesi’nin çok önemli olduğunu söyledi. Protokol kapsamında geçen haziran ayından itibaren uygulamaya konulan direkt seferlerle öncelikle ülkenin nitelikli turistler için öncelikli adresler arasında girmesini hedeflediklerini belirten Aycı, “Özellikle yaz sezonunda milyonlarca turisti ağırlayan tatil beldelerimize Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun başlıca merkezlerinden sunduğumuz tarifeli seferlerimizdeki artış, turizm sektörümüzün bu yıl rekorlara imza atmasına büyük katkı sağlıyor. Turizm sektörümüzün 2023 hedefi 75 milyon turist. Türkiye’nin, milli bayrak taşıyıcısı olarak bu hedefe ulaşacağımıza inancımız tam” dedi.
HEDEF İLK 10’A GİRMEK
Büyük başarılarla tamamlanan bir turizm sezonunun ardından 2020 yılında daha büyük başarılara hep birlikte tanıklık edeceklerini ifade eden Aycı, “Türk Hava Yolları tüm dünyada toplam 126 ülkede 316 şehre sefer icra ediyor. Global pazarda arz edilen koltuk kapasitesinde, 2018 yılında 15. olan Türk Hava Yollarının 2023 yılında 10. sırada olmasını hedefliyoruz” dedi.
BAKAN ERSOY: ORTA AVRUPA PAZARI BÜYÜMEYE BAŞLADI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm politikalarında 2018’den itibaren radikal değişiklikler yapıldığını belirterek “2018 yılında 18 milyon dolar olan reklam harcamasını, bu yıl 72 milyon dolara çıkardık. Birçok kaynağımızı tanıtıma ayırdık. Bunun etkisini de gördük. 2020’de ise 125 milyon dolar destek verilecek. 2021’de 145, 2022’de 165 ve 2023’te de 185 milyon dolara çıkmasını ön görüyoruz” dedi. Ersoy “Polonya, Romanya gibi Avrupa’nın gelişen ekonomilerinden gelen turist sayıları hızla artıyor, bu pazarlar Orta Avrupa’daki odak pazarlar olarak belirlendi. Bu pazar çok çok önemli, buna ağırlık vermeliyiz. Bu yıl sonu itibarıyla Uzak Doğu’dan 1.1 milyon, Orta Avrupa’dan 2.8 milyon, Amerika Kıtası’ndan 1.1 milyon turist sayısına ulaşılması bekleniyor” dedi.
HAKAN ATEŞ: 2 MİLYARLIK KREDİ YAPILANDIRILDI
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de, turizmdeki 3 milyar dolarlık toplam kredilerin 2 milyar dolarlık bölümünü yeniden yapılandırdıklarını belirterek, “Türkiye’nin petrolüne daha fazla yatırım yapılmalı” dedi. Ateş “Almanya’da otomotiv mühendisi, Suudi Arabistan’da petrol mühendisliği öne çıkıyorsa, bizde de turizm bu kadar önemli bir sektörse gençlerimizin, en önemli beyinlerimizin o alana cezbedilmesi önem taşıyor. Bilgi teknolojileri altyapısında yapacak işimiz var. Dünyada app’ler ile kavga ederek, dövüşerek değil, aynı yolun yolcusu olarak ülkemize çekerek devam ettirmeliyiz. Sektöre KGF desteği ile ilgili, en fazlasını yüzde 20’lik payla, 5,2 milyar TL ile biz aktardık. Bunun devamını ve artışını bekliyoruz” dedi. Ateş, mevcut SGK yükümlüğünün belirli süre devlet tarafından sağlanması teşvikinin devamlılığının önemine değinerek, otel/şirket satın alımlarında, yeni şirket kuruluşlarında Yatırım Teşvik Belgesi’nin hızlı ve kolay alınabilmesi konusunda beklenti bulunduğunu sö yledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.