Turizmdeki rekorlar THY ile geliyor

Türkiye’yi küresel seyahat endüstrisinin geleceğinde daha güçlü bir marka konumuna taşımayı hedefleyen ‘9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’, Antalya’da başladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) organizasyonuyla düzenlenen kongreye dünya turizm pazarının önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak katıldı. Zirvede konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ekim 2018’de imzaladığı ‘Direkt Turizm Hamlesi’nin çok önemli olduğunu söyledi. Protokol kapsamında geçen haziran ayından itibaren uygulamaya konulan direkt seferlerle öncelikle ülkenin nitelikli turistler için öncelikli adresler arasında girmesini hedeflediklerini belirten Aycı, “Özellikle yaz sezonunda milyonlarca turisti ağırlayan tatil beldelerimize Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun başlıca merkezlerinden sunduğumuz tarifeli seferlerimizdeki artış, turizm sektörümüzün bu yıl rekorlara imza atmasına büyük katkı sağlıyor. Turizm sektörümüzün 2023 hedefi 75 milyon turist. Türkiye’nin, milli bayrak taşıyıcısı olarak bu hedefe ulaşacağımıza inancımız tam” dedi.

HEDEF İLK 10’A GİRMEK

Büyük başarılarla tamamlanan bir turizm sezonunun ardından 2020 yılında daha büyük başarılara hep birlikte tanıklık edeceklerini ifade eden Aycı, “Türk Hava Yolları tüm dünyada toplam 126 ülkede 316 şehre sefer icra ediyor. Global pazarda arz edilen koltuk kapasitesinde, 2018 yılında 15. olan Türk Hava Yollarının 2023 yılında 10. sırada olmasını hedefliyoruz” dedi.

BAKAN ERSOY: ORTA AVRUPA PAZARI BÜYÜMEYE BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm politikalarında 2018’den itibaren radikal değişiklikler yapıldığını belirterek “2018 yılında 18 milyon dolar olan reklam harcamasını, bu yıl 72 milyon dolara çıkardık. Birçok kaynağımızı tanıtıma ayırdık. Bunun etkisini de gördük. 2020’de ise 125 milyon dolar destek verilecek. 2021’de 145, 2022’de 165 ve 2023’te de 185 milyon dolara çıkmasını ön görüyoruz” dedi. Ersoy “Polonya, Romanya gibi Avrupa’nın gelişen ekonomilerinden gelen turist sayıları hızla artıyor, bu pazarlar Orta Avrupa’daki odak pazarlar olarak belirlendi. Bu pazar çok çok önemli, buna ağırlık vermeliyiz. Bu yıl sonu itibarıyla Uzak Doğu’dan 1.1 milyon, Orta Avrupa’dan 2.8 milyon, Amerika Kıtası’ndan 1.1 milyon turist sayısına ulaşılması bekleniyor” dedi.