Turizmin başkenti'nde sezon verimli geçti: Tesislerde doluluk oranı yüzde 80

AA 24 Ağustos 2021 Salı 14:11 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 14:11

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl turizmde kötü bir sezon geçirilen "turizmin başkenti" Antalya'da, aşılamanın artması ve dünyada kabul gören Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tüm işletmelerde uygulanması, turizmi yeniden hareketlendirdi.

Geçen yılı 3,5 milyon yabancı turistle kapatan kent, bu yıl bu rakamı ağustosta aştı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 23 Ağustos itibarıyla Antalya'ya yurt dışından hava yoluyla 4 milyon 780 bin 710 turist geldi. Turistlerin büyük bir bölümünü ise Ruslar oluşturdu.

Kentte, iç pazarda da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

- TESİSLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 80

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, geçen yıla göre iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Atmaca, 2020'den sonra bu hareketliliğin sektörü sevindirdiğini dile getirerek, "Yıl başında geçen yılın en az iki katı bir turist hedeflemiştik. Nitekim rakamlar bunu doğruluyor. Antalya olarak geçen yılın rakamını ağustosta geçtik. Yıl sonunda ise geçen yıl 3,5 milyon misafir ağırlamıştık, bu yıl en az 7 milyona ulaşırız. Tesislerimizdeki doluluk oranı yüzde 80." diye konuştu.

Atmaca, Güvenli Turizm Sertifika Programı, kentte aşılama oranının artması, turizm sektöründeki insanların büyük oranda aşılanması, tesislerde ciddi problemlerin yaşanmaması gibi etkenlerin, turizmi pozitif yönde etkilediğini söyledi.

Rusya'dan yoğun bir talep geldiğini belirten Atmaca, "En yoğun turisti Rusya'dan alıyoruz. Ukrayna, Polonya ve Ortadoğu pazarları gayet iyi gidiyor. İngiltere'de seyahat kısıtlaması var. Bu pazar da açıldığında çok daha iyi bir sezon yaşarız. Şu anda İsrail giriş ve çıkışı kapattı." dedi.

İç pazarın da sevindirici nitelikte olduğunu ifade eden Atmaca, salgından sıkılan, eve kapanan insanların tatil yapmayı tercih ettiğini aktardı.

Geçen yıl açılamayan oteller olduğunu anımsatan Atmaca, bu yıl hemen hemen hepsinin açıldığını kaydetti.

Ülkay Atmaca, kentte ciddi bir hava trafiği yaşandığını belirterek, "Sezonun uzayacağını, kasımın da çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü hala talep var, insanlar salgından sıkıldı, tatil yapmak istiyorlar. Her buldukları zamanı tatil ile değerlendiriyorlar." diye konuştu.