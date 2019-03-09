Turizmin gurur günü

Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan Göbeklitepe dün resmen açıldı. ‘Tarihin sıfır noktası’ olarak anılan Göbeklitepe’nin resmi açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış öncesi bölgeyi gezen Erdoğan görevlilerden bilgi aldı. Erdoğan açılış öncesi 1986 yılında ören yerindeki tarlayı sürerken bulduğu iki heykeli müzeye götürerek tarihi keşfin yolunu açan Mahmut Yıldız ile de bir süre sohbet etti.

2023’TE 70 MİLYON TURİST

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, “Üzerinde yaşadığımız bu toprakların eşi bulunmaz bir tarih kültür ve medeniyetler beşiği olduğu zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Ben şuna inanıyorum, bizim ülkemiz bir defa bir açık hava müzesidir. Onun için de çok yoğun bir çalışmanın ortaya konulması lazım” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023’te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız. Akad, Sümer, Babil, Hitit, Roma, Emevi, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleriyle Şanlıurfa tam bir tarih hazinesidir. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde Şanlıurfa’nın her yıl tek başına milyonlarca turisti ağırlaması gerekiyor.