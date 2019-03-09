Turizmin gurur günü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ‘tarihin sıfır noktası’ olarak anılan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin resmi açılışını yaptı. Göbeklitepe’nin Şanlıurfa ve bölgeye turist akını başlatması bekleniyor.
Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan Göbeklitepe dün resmen açıldı. ‘Tarihin sıfır noktası’ olarak anılan Göbeklitepe’nin resmi açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış öncesi bölgeyi gezen Erdoğan görevlilerden bilgi aldı. Erdoğan açılış öncesi 1986 yılında ören yerindeki tarlayı sürerken bulduğu iki heykeli müzeye götürerek tarihi keşfin yolunu açan Mahmut Yıldız ile de bir süre sohbet etti.
2023’TE 70 MİLYON TURİST
Törende bir konuşma yapan Erdoğan, “Üzerinde yaşadığımız bu toprakların eşi bulunmaz bir tarih kültür ve medeniyetler beşiği olduğu zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Ben şuna inanıyorum, bizim ülkemiz bir defa bir açık hava müzesidir. Onun için de çok yoğun bir çalışmanın ortaya konulması lazım” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023’te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız. Akad, Sümer, Babil, Hitit, Roma, Emevi, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleriyle Şanlıurfa tam bir tarih hazinesidir. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde Şanlıurfa’nın her yıl tek başına milyonlarca turisti ağırlaması gerekiyor.
10 MİLYON EURO HARCANDI
12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe Ören Yeri’nin üzeri, İkinci Yüz Günlük Eylem Planı çerçevesinde nanoteknolojiyle üretilen ve kendi kendini yenileyebilen membran örtülerle kapatıldı. Göbeklitepe Ören Yeri’nin çelik konstrüksiyon çatı örtüleri, paratoner özelliği de taşıyor. Dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden olan Göbeklitepe’de ve şehir içinde yapılan yatırımlarla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Şanlıurfa’ya toplam kültür yatırımı 10 milyon Euro’ya ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Göbeklitepe’de tarih yeniden yazıldı, dünya tarihini değiştiren muazzam bir mirastan bahsediyoruz. Bu bölgenin 12 bin yıllık tarihini korumak adına en iyisini yapmaya çalıştık. Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında 10 milyon Euro harcadık. Bunun 8.3 milyon Euro’sunu doğrudan Göbeklitepe Ören Yeri ile ilgili harcamalar oluşturdu” dedi.
DÜNYANIN EN ESKİSİ
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’de kazılar 1995 yılında başlamıştı. 12 bin yıllık dairesel binalar ve hayvan figürleri bulunan bölgenin tarihi çanak-çömlek yapımından önceye işaret ediyor. Dünyanın en eski tapınak kalıntılarının bulunduğu bölge temmuzda Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmişti. 1986 yılında ören yerinin bulunduğu tarlanın sahibi Mahmut Yıldız, iki kireç taşı heykel bulup müzeye götürmüş ancak müze bu heykelleri depoya kaldırmıştı. Depoda uzun yıllar kalan heykelleri arkeologlar tesadüfen görünce Göbeklitepe’ye ulaşmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.