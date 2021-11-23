Reuters 23 Kasım 2021 Salı 15:02 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 15:02

Getir'den yapılan açıklamada satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı.

Avrupa'dan sonra ABD'ye açılarak büyümesini sürdüren Getir böylece yurt dışında ikinci satın almayı gerçekleştirdi. Açıklamada, "İngiltere'nin hızlı teslimat uygulaması Weezy'i satın almak üzere bağlayıcı sözleşmeleri imzalayan Getir, ülkedeki konumunu daha da güçlendirecek" denildi.

Getir, Temmuz ayında da Güney Avrupa'da faaliyet gösteren hızlı teslimat servisi BLOK'u satın almıştı.

Açıklamada, mevcut durumda İngiltere'de Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester dahil olmak üzere toplam 15 şehirde faaliyet gösteren Getir'in söz konusu satın alma ile birlikte operasyonlarını daha da büyüteceği belirtildi.

Getir, Türkiye ve Ocak ayında girdiği İngiltere pazarının yanı sıra Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve ABD'de hizmet veriyor.