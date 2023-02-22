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Ekonomi

Türk devinden bir ilk: Almanya'ya ihraç edildi

ASPİLSAN Enerji, silindirik lityum iyon pilin ilk ihracatını Almanya'ya yaptı.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
Türk devinden bir ilk: Almanya'ya ihraç edildi
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Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, ASPİLSAN Enerji'nin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde silindirik lityum iyon pilin seri üretimine başladığı kaydedildi.

Bu ürünlerden INR18650A28 Li-iyon pil çeşidinin Almanya'ya ihracatına da başladığı belirtilen açıklamada, pillerin yurt dışında çok sayıda teste tabi tutulduğu ve hepsinden başarı ile geçildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdür Yardımcısı Nihat Aksüt, "Öncelikli hedefimiz cari açığı azaltmak maksadıyla yurt içi talebi karşılamaktı. Ancak pillerimize yurt dışından da oldukça yüksek ilgi var. Bu durumda sanırım üretimimizin önemli bölümünü ihraç edeceğiz. Bu kötü günlerde ülkemize iyi bir haber vermekten mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

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