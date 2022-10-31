Türk devinden kritik hamle! Geleceğin yakıtıyla üretecek

ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ahi Evran Kongre Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, ASPİLSAN'ın nikel kadmiyum pillerin üretimiyle başlayan faaliyetlerinin 21. yüzyıla damgasını vuracağını söyledi.

Tekin, sektör paydaşlarından alınan verilerde ASPİLSAN'ın, ürettiği ürünlerde hedeflenen kaliteye ulaştığının görüldüğünü aktardı.

ASPİLSAN'ın Avrupa'nın ilk silindirik lityum iyon pil üretim tesisini kurduğunu anlatan Tekin, "2022 Eylül itibarıyla Asya'da yapılmış toplam pil üretimi kapasitesi 1,5 teravat/saat merkezindedir. Global üretim kapasitesinin ise 2030 yılı itibarıyla 6 teravat/saat olacağı öngörülmektedir. Yani bugünkü üretim kapasitesinin önümüzdeki 8 yılda yaklaşık 5-6 katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu veriler, lityum iyon pil üretimi için ham maddeye ihtiyacın ne kadar kritik boyutlarda olacağının göstergesidir." diye konuştu.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise Kovid-19 ve sonrasında meydana gelen gelişmeler nedeniyle dünyanın ciddi enerji krizinin içine düştüğüne dikkati çekti.

Özellikle bu enerjinin doğal gaz ve petrol gibi yakıtlar çerçevesinde düğümlenmesinin yeni arayışların başlangıç noktasını oluşturduğunu belirten Özsoy, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama sistemlerinin gündeme geldiğini ifade etti.

ASPİLSAN'ın lityum iyon pil ile enerji alanında önemli yatırım yaptığına değinen Özsoy, "Biz altı farklı kimyada ve iki değişik ebatta pil üretebilecek altyapıya sahibiz. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizin, ülkemizin ihtiyacına göre değişik kimyalarda ve değişik ebatlarda pillerimizi piyasaya sürmüş olacağız." dedi.

Özsoy, haziran ayı sonu itibarıyla seri üretime geçtiklerini hatırlatarak, şu ana kadar 870 bin pili müşterilerine göndermeye başladıklarını sözlerine ekledi.

Türk Silahları Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade'nin de konuşma yaptığı çalıştay yarın sona erecek.