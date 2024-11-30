İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Türk devleri Afrika'da güçlerini birleştiriyor

Çelebi Havacılık, Türk Hava Yollarıyla (THY) yaptığı yeni ortaklıkla küresel hizmetlerini genişletti.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Türk devleri Afrika'da güçlerini birleştiriyor
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre Çelebi Havacılık, 1 Aralık itibarıyla Tanzanya'nın Dar Es Salaam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda THY'nin haftalık 9 uçuşuna yer hizmetleri ve yolcu hizmetleri sağlayacak.

Hizmet kalitesi ve operasyonel mükemmelliğe olan bağlılığıyla tanınan Çelebi Havacılık'ın Tanzanya'daki genişlemesi, şirketin EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki genişleme hedeflerine katkıda bulunuyor.

Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyon, aynı zamanda Çelebi Havacılık'ın Afrika'daki ilk planlı geniş gövde uçuşunu temsil edecek ve kıtadaki lider havalimanı yer hizmetleri sağlayıcısı olma hedefini güçlendirecek.

Açıkalamada görüşlerine yer verilen Çelebi Havacılık Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dave Dorner, THY ile ortaklıklarını Dar Es Salaam'da başlatmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Afrika'daki büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olan bu operasyonun operasyonel mükemmeliyet anlayışlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Dorner, "Bu anlaşma, Tanzanya'daki operasyon verimliliğimizde önemli bir artış sağlayacak. Kapsamlı hizmetlerimiz ve güçlü altyapımızla müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bu anlaşma, sadece Tanzanya ile sınırlı kalmıyor, Çelebi Havacılık'ın Afrika'daki operasyonlarını daha da güçlendirecek büyük bir stratejinin parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.