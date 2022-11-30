Türk diplomasisini övdü: Türkiye'ye teşekkür ederiz

Avrupa'nın doğusunda savaş batısında ise gıda kıtlığı tehlikesi söz konusu. Küresel siyasette isminden sıkça söz ettiren Türkiye, sorunların çözümünde ön ayak olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin arabuluculuğuyla Birleşmiş Milletler gözetiminde imzalanan tahıl anlaşması Türk diplomasisinin bir kez daha tüm dünyadan takdir toplamasıyla sonuçlandı. Türkiye'nin bu başarısına son övgü İtalya'dan geldi.

İtalya Tarım, Gıda egemenliği ve Orman Bakanı Francesco Lollobrigida, Başkent Roma'da düzenlenen Uluslararası Tarım ve Gıda Forumu'nda A Haber'in sorularını cevapladı.

Francesco Lollobrigida, "Türk hükümetine, gıda maddelerinin Ukrayna'dan çıkartılması için oynadığı arabulucu rolüyle ortaya koyduğu iş nedeniyle teşekkür ediyoruz. Türkiye, tahıl sorunun çözümünde önemli rol oynadı. Bununla bazı ihtiyaç sahibi ülkeler kurtulacak, diğer taraftan Avrupa'da gıda ürünlerindeki fiyatlar düşecek ama en önemlisi bazı Afrika ülkeleri var ki sadece bu tahıl ihracatıyla hayatta kalabilecek. Biz de hükümet olarak bazı dış misyonlarda bu operasyonu desteklemek üzere sembolik olarak bazı ekonomik katkılarda bulunuruz." dedi.

Yeni italyan hükümetinin Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, İtalyan tarımının dünyadaki durumunu da değerlendirdi ve "İtalyan tarımı büyük bir kalite sunuyor bizim çiftçilerimizin çabaları sayesinde. Tabii ki bizim bunun kalitesini uluslararası düzeyde korumamız gerekiyor özellikle benzer ürünler karşısında. Biz hükümet olarak bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan Tarım ve Orman Bakanı Francesco Lollobrigida, yeni hükümetin bütçede tarıma önemli kaynak ayırdığına vurgu yaptı. Hükümetin önceliğinin tarım ürünlerinde maliyeti düşürmek olduğuna dikkati çekti. Francesco Lollobrigida, "Tabii ki yaşanan sorunlar var ve yeni bütçede var olan günlük sorunları çözmek için yatırımlar yaptık. Üretimde maliyetleri düşürmek hedefimiz. Üretim maliyetlerini düşürmek için birtakım adımlar atmaya çalıştık çünkü üretimden alıcıya ulaştığında alıcı yüksek fiyatlarla karşılaşabiliyor. Amacımız bunun önüne geçmek yani tüketiciye yüksek maliyetli ürünlerin ulaşmaması." diye konuştu.

İtalyan Bakan Francesco Lollobrigida, ulusal tarım için bir diğer konunun da tohumculuk olduğunu belirtti. İtalya'nın yerli tohum projesini anlattı ve "İtalya'yı yeniden tohumlamak stratejisi üzerine çalışıyoruz. Bu üzerinde durduğumuz bir proje. Bize, sürdürülebilir İtalyan tarımı ve hem tarım ürünlerimizin ihracatında teminat verecek bir proje." sözlerini kullandı.