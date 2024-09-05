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Ekonomi

Türk dünyasının iş insanları İstanbul'da bir araya geliyor

İstanbul'da Ticaret Bakanlığının himayesinde, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin desteğiyle 7-9 Kasım'da Türk Ticaret Fuarı düzenlenecek.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 13:58 - Güncelleme:
Türk dünyasının iş insanları İstanbul'da bir araya geliyor
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İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Ticaret Evi'nde tanıtıldı.

Tanıtıma Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Murat Yaman, Azerbaycan iş kuruluşlarının yöneticileri ile iş insanları katıldı.

Organizatör Aygün Aliyeva, fuarı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler arasında ticaret, sanayi, yatırım, teknoloji ve hizmetleri geliştirmek ve ülkeler arası pazarı kolaylaştırmak amacıyla düzenleyeceklerini bildirdi.

Aliyeva, organizasyonun TDT üyesi ülkelerin devlet kurumları tarafından desteklenen ve bu ülkelerin iş insanlarının bir araya geleceği en büyük fuar olacağını belirtti.

Her bir TDT ülkesinde fuar düzenlemeyi planladıklarını anlatan Aliyeva, başlıca amaçlarının Türk dünyasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Aliyeva, fuar kapsamında Türk devletlerinin ortak markalarının oluşturulacağını kaydetti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçililiği Ticaret Başmüşaviri Yaman da iş insanlarının hareket alanını genişletmek ve faaliyetlerini kolaylaştırmak için devletin tüm birimlerinin çalıştığını söyledi.

Yaman, Azerbaycan'da iş yapmak isteyen Türk iş insanlarına yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek, Azerbaycan merkezli firmaları İstanbul'da düzenlenecek Türk Ticaret Fuarı'na davet etti.

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