İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2025 Pazartesi / 13 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türk ekonomisine büyük katkı... Dev projede sona gelindi!
Ekonomi

Türk ekonomisine büyük katkı... Dev projede sona gelindi!

TÜRASAŞ Sakarya fabrikalarında elektrikli tren ve hızlı tren üretiminde, bakım ve onarımda artık güneş enerjisi kullanılacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, bu adımın çevreci ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca projenin ekonomiye 10 yıllık süreçte yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacağı belirtildi. İşte detaylar...

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 10:53 - Güncelleme:
Türk ekonomisine büyük katkı... Dev projede sona gelindi!
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'ndeki fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatları ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisinin kullanılacağını belirtti.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu bölge müdürlüğünde devam eden güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

Şirketin, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç imalatçısı olduğunu, kullandığı ileri teknoloji ürünler ve gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla adından sıkça söz ettirdiğini belirten Uraloğlu, enerji alanında da dev bir projeyi hayata geçirmek üzere olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, şirketin Sakarya Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fabrika çatılarına GES kurulması için başlatılan çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"GES projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edeceğiz ve tren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90'ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bu sayede üretim girdileri içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünün artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması en büyük kazanımımız olacak."

Projeyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, güncel elektrik maliyetleriyle ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon lira, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen çalışmayla 1739 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, ulaşımın her alanında sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "GES ile ürettiğimiz elektrik enerjisiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'müzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatları ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

  • TÜRASAŞ
  • Sakarya Bölge Müdürlüğü

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.