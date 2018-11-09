Türk ekonomisine güven artıyor

Eurobond ihracında, ihraç tutarının üç katından fazla talep geldi. Yapılan açıklamaya göre 2026 vadeli Eurobond ihraç miktarı 1.5 milyar Euro oldu. Böylece Hazine bu ihraçla birlikte 2018 yılında uluslararası piyasalardan toplam 7.7 milyar dolar finansman sağlamış oldu. Hazine bu yıl uluslararası piyasalardan ihraç yoluyla 6.5 milyar dolar finansman öngörüyordu. Bu hedef, son ihale ile aşıldı.

BAŞARILI TAHVİL İHRACI

Türkiye’ye yönelik algı operasyonu yürütenler Hazine’nin bu yıl borçlanmada zorlanacağını iddia ediyordu. Hatta bu iddiacılar kervanına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Kılıçdaroğlu “Londra’ya, Berlin’e yeniden bize borç verin diye yalvarmak için gidiyorlar” diyerek Türkiye’nin borç bulamadığını ima etmişti. Oysa Türkiye son iki tahvil ihracını ekim ve kasımda yaptı. 16 Ekim’deki ihalede 2 milyar dolarlık Eurobond ihracı gerçekleşirken getiri oranı yüzde 7.5 oldu. İhraca toplam 6 milyar dolar taklif gelmişti. Önceki günkü ihraçta ise getiri oranı yüzde 5.25’e kadar düştü. Kupon oranının yüzde 5.20 olduğu tahvile özellikle Avrupa ülkelerinden talep gelmesi dikkat çekti.

AVRUPA KAPIŞTI

Toplam 200 yatırımıcının aldığı tahvilin yüzde 35’i İngiltere, yüzde 20’si ABD, yüzde 14’ü Almanya ve Avusturya, yüzde 7’si İskandinav ülkeleri, yüzde 5’i Fransa ve İsviçre, yüzde 5’i Benelüks ülkeleri, yüzde 6’sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6’sı Türkiye ve yüzde 2’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Türk tahvillerine ilginin artması ve faizdeki düşüş, uluslararası piyasalarda CDS olarak adlandırılan Türkiye’nin risk primini de aşağı çekti. Doların 7.21 lira ile zirve yaptığı 12 Ağustos’ta 574’e çıkan, ardından 31 Ağustos’ta ise son 10 yılın zirvesi olan 576 puanı gören risk primi tahvil ihracının yapıldığı önceki gün 5.67 baz puan düşerek 358.29 puana indi.