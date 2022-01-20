Türk gemilerine işaret etti! Basil: Türkiye bize yardım edebilir

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 15:07 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:09

Bakanlığı döneminde elektrik üreten Türk gemilerini getirttiğini hatırlatan Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, Türkiye'nin enerji krizi konusunda Lübnan'a çözümler sunabileceğini belirtti.

TÜRK GEMİLERİNE İŞARET ETTİ! BASİL: TÜRKİYE BİZE YARDIM EDEBİLİR



Aynı zamanda mevcut Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın da damadı olan Lübnan'daki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Lübnan arasındaki iş birliği ve partisinin yaklaşık 15 yıldır ortağı olduğu Hizbullah ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE ÖYLE BİR ÜLKE Kİ ÇOK İYİ İLİŞKİLERE SAHİP OLMAMIZ GEREKİYOR"

Türkiye'nin bölgedeki önemli büyük ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Basil, "Ortak çıkarlarımızın olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Türkiye öyle bir ülke ki çok iyi ilişkilere sahip olmamız gerekiyor. Böyle ilişkilerimiz zaten mevcut ve bunu da korumalıyız. Bu, Lübnan için çok stratejik." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN "YENİLENEBİLİR" ENERJİ KONUSUNDAKİ TECRÜBELERİ

Lübnan'ın geçen yıldan bu yana çok ciddi anlamda enerji krizi yaşadığını ve Türkiye'nin de özellikle "yenilenebilir" enerji hususunda önemli tecrübeleri olduğunu hatırlatan Basil, şunları kaydetti:

"Bizim planlarımız çerçevesinde Türkiye bu konuda (enerji krizi) çözümler sunabilir. Ağır eleştirilere rağmen (elektrik üreten Türk gemilerini getirtmek) Enerji Bakanı iken benim yaptığım bir işti. Bana yöneltilen asılsız iddialar nedeniyle çok büyük bedel ödedim. Ancak o dönem Lübnan için bu çok iyi bir çözümdü. Elektrik üreten Türk gemilerini ülkeye getirtmiştik. Üretim maliyeti çok ucuzdu. Bunun yanında Türkiye'nin uluslararası alanda diğer ülkelerle yarışabileceğine de inanıyoruz. Lübnan'a enerji sağlanması çerçevesinde, Türk şirketlerinin diğer uluslararası şirketlerle de rekabete girme kabiliyeti var. Buna yenilenebilir enerji ve diğer sektörler dahil. Evet, iş birliğimizin olması gerekiyor."

-ÖZGÜR YURTSEVER HAREKETİNE "HİZBULLAH" SUÇLAMASI



2006'da dönemin Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah arasında siyasi ittifak kurmaya, koalisyon hükümetinde yer almaya ve ortak hareket etmeye yönelik "Mar Mikail Anlaşması" imzalandı.

Ülkede özellikle Sünniler ve bazı Hristiyanlar, bu anlaşma nedeniyle Özgür Yurtsever Hareketini "Hizbullah ile hareket ederek Lübnan'ı başarısız ülke" konumuna getirmekle suçluyor.

BASİL'DEN "HİZBULLAH'IN DIŞLANMASINI İSTEMEDİK" MESAJI



Basil, "Mar Mikail Anlaşması nedeniyle pişman olup olmadığı" yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Anlaşmamızın esası Hizbullah'ın dışlanmasından kaçınmaktı. Ülkede herhangi bir tarafın dışlanması direkt savaş olmasa da bir çatışmaya dönüşebilirdi. Bu maksatla Hizbullah ile yine olsa anlaşma yapardık. Ülkede hiçbir bileşenin dışlanmasına müsaade etmiyoruz, bu Hizbullah ya da Müstakbel (Sünni) ya da herhangi bir parti olsun fark etmez. Olası bir dışlanma büyük bir iç savaşı beraberinde getirecektir. Bunun önüne geçilmesi için mümkün olabilecek her şeyi yaparız."

"HÜKÜMETİ KİM KURARSA KURSUN, EMEL VE HİZBULLAH'I DAHİL ETMELİ"



Hizbullah'ın içinde bulunduğu koalisyon hükümetlerine sadece kendilerinin değil ülkedeki tüm bileşenlerin katıldığını hatırlatan Basil, şöyle konuştu:

"Hükümeti kim kurarsa kursun, (Şii parti) Emel ve Hizbullah'ı dahil etmelidir. 'Hizbullah'ı dışarı atacağız' diye uluslararası toplum ve Lübnanlılara yalan söylemeyelim ve Hizbullah'ı dışlayacağımızı iddia etmeyelim. Ülkede Hizbullah'ın milletvekilleri olduğu müddetçe, bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Hizbullah; Meclisin, hükümetin ve ülkedeki karar mekanizmasının bir parçası olacaktır. Bu nedenle dışlamak yerine biz kucaklama fikrini benimsedik."

HİZBULLAH'A "YOZLAŞMIŞ SİYASİ KESİME KARŞI YANIMIZDA DURMADI" ELEŞTİRİSİ



"Hizbullah'ı dışlamama niyetlerinin suistimal edilip edilmediğine" ilişkin soruya ise Basil, şu yanıtı verdi:

"Hizbullah'ın bu niyetimizi iyi amaçla kullandığı kanaatindeyiz. Mesela, ülkeyi İsrail'in saldırılarından kurtardı. DEAŞ ile mücadele etti. Ancak bu anlaşma kapsamında gerçekten yolsuzlukla mücadele etmeyerek bazı yanlışlar da yaptığını söyleyebiliriz. Ülkedeki yozlaşmış siyasi kesime karşı tam olarak yanımızda durmadığını belirtebiliriz."

"HİZBULLAH İLE ANLAŞMAMIZI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"



Hizbullah ile gelinen son aşamaya değinen Basil, "Şu anda Hizbullah ile anlaşmamızı gözden geçiriyoruz. Eğer herhangi bir aşama kaydedilmezse zaten halk bu anlaşmayı ölü sayacaktır. Olumlu bir netice elde etmek için bunu yeniden canlandırmak bizim sorumluluğumuzdadır." ifadelerini kullandı.