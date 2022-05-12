Türk halıcılar, Suudi Arabistan pazarına göz dikti

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk 4 ayında 666 milyon dolarlık halı ihracatı yapıldı.

Türk halılarının geçmiş yıllarda en fazla tercih edildiği ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan'a ihracat, 2019'da 342 milyon 157 bin dolar, 2020'de 263 milyon 976 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracat geçen yıl 565 bin dolara, bu yılın ilk 4 ayında ise 68 bin dolara düştü.

Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer, AA muhabirine, dolaylı olmak üzere Türkiye'nin halı dış satımının yüzde 85'ine yakınının Gaziantep'ten yapıldığını söyledi.

Geçmişte halı ihracatında ABD'nin ardından ikinci pazarın Suudi Arabistan olduğunu belirten Törer, "Suudi Arabistan'a direkt ihracat yapamadığımız için bu ülkenin yerini şu an Avrupa aldı ve ikinci sırada yer alıyor. Halıcılar olarak 150'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

- "SUUDİ ARABİSTAN BİZİM İÇİN 1 NUMARA OLACAKTIR"

Türk mallarına karşı Suudi Arabistan'ın iki yıldır ticari kısıtlamalar uyguladığını, bunun da ihracata olumsuz yansıdığını dile getiren Törer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Suudi Arabistan'a ziyarette bulunmasının kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Törer, şunları kaydetti:

"Bizim beklentimiz eski dönem. Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz düzelirse, tahminim Suudi Arabistan bizim için bir numara olacaktır. İhracatımız en azından yüzde 25'e yakın artacaktır. Türk malları Suudi Arabistan'da kıymetlidir. Suudi Arabistan halkı, Türk malı kullanırdı ve diğer ülkelerin malları pek rağbet görmezdi. Suudi Arabistan'a makine halıların yüzde 95'i Gaziantep'ten ihraç edilirdi. Suudi Arabistan ile ticaret konusunda olumlu sonuç alınacağına inanıyoruz. İnşallah çok kısa zamanda gümrük sorunu çözülür ve bizler de eskisi gibi direkt satışlarımızı devam ettiririz."