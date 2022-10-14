Türk İHA'sı bölgedeki imajımızı yükseltti! Türkiye ile yakınlaşma çabası içine girdiler

Şanghay İşbirliği Örgütü için ortaya konan üyelik hedefi ve Türkiye'nin Orta Asya'daki artan etkisi Asya basının dikkatini çekti.

Türkiye'den "Orta Asya'da Büyüyen Varlık" olarak nitelendirilen haberde Türk devletlerinin Türk İHA'larını satına almasına vurgu yapıldı.

Değişen küresel denklemde Ukrayna-Rusya savaşının ardından Türkiye'nin bir dizi ticaret ve savunma anlaşmaları yoluyla Orta Asya ile daha fazla ilişki kurmaya çalıştığı kaydedildi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve Kazakistan ziyaretinde imzalanan ikili anlaşmalara vurgu yapıldı. Türk nakliye rotasının kullanılmaya başlamasından bu yana Khorgas'tan İstanbul'a kargo taşıma süresinin 60 günden 13 güne düştüğüne işaret edildi.

Türk İHA'ların Karabağ'da gösterdiği performansla Orta Asya ülkelerinin ilgisini çektiği belirtilen haberde silah satışlarının Türkiye'nin Orta Asya'daki imajını yükselttiğinden bahsedildi.

Trans-Hazar Boru Hattı (TCP) gibi enerji altyapısı projelerinin Ankara'nın bölgesel enerji merkezi hedeflerini güçlendireceği ifadelerine edilirken Türkiye'nin Rusya ve Çin'le ilişkisine değinildi.



TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMA ÇABASI İÇİNE GİRDİLER

Türkiye-Rusya ilişkilerinin son zamanlarda ekonomik ve siyasi olarak geliştiği vurgulanırken Çin'in ise Türkiye ile yakınlaşma çabası içine girdiğinden bahsedildi. Türkiye'nin stratejik konumunun Çin'e Ortadoğu ve Akdeniz ulaşması için bir fırsat sunduğundan söz edildi. Haberde, "Ankara ile Pekin arasındaki güçlü bir ilişki, Çin'in Türkiye'yi dünya sahnesinde destekleyebileceği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya-Ukrayna arabuluculuğu, tahıl anlaşması ve esir takasına atıfta bulunulan haberde Türkiye'nin küresel sahnede daha önemli bir rol oynadığı belirtildi. Türkiye'nin bir Avrasya gücü olarak yükselişinin Orta Asya ülkeleri için yeni bağlantılara kapı aralayacağı ifade edildi.



Star Gazete