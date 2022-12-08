TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirisinde ''refah payı'' detayı!

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun dün yapılan toplantısının sonuç bildirisi açıklandı.

Çalışma hayatıyla ilgili gündemdeki konuların görüşüldüğü belirtilen bildiride, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin bilgi verildi.

Anayasadaki, "asgari ücretin tespitinde, çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiği" yönündeki ifadelerin anımsatıldığı bildiride, "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret belirlenirken, öncelikle insana yakışır bir yaşamı sağlayacak tutarın temel alınmasını, buna refah payı ilave edilerek, enflasyon karşısında satın alma gücünün korunması gerektiğini savunmaktadır." denildi.

Bildiride, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ile Başkanlar Kurulu tarafından değerlendirileceği ve gelişmelere göre karar verileceği aktarıldı.

- VERGİDE ADALET



Asgari ücret vergi dışı bırakılmasına rağmen vergi sorununun ücretli çalışanlar için yıkıcı olmaya devam ettiği ifade edilen bildiride, "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işçilerin vergi nedeniyle uğradıkları gelir kaybının önüne geçilmesi için düzenleme yapılmasını acil olarak talep etmektedir. Sosyal devlet olmanın gereği olarak vergide adalet sağlanmalı, Gelir Vergisi tarifesi ve oranı ücretliler lehine değiştirilmelidir." talebine yer verildi.

Kamuda halen taşeron işçisi çalıştırıldığına işaret edilen bildiride, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesi dışında bırakılan işçilerin bir an önce kamuda kadroya alınması istendi.

- ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA MAAŞ PROMOSYONU



Başkanlar Kurulu bildirisinde, şu görüşler yer aldı:

"TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesi dışında bırakılan işçilerin bir an önce kamuda kadroya alınmasını, kamuda taşeron işçisi sorununun çözüme kavuşturulması talebini yinelemektedir. Başta KİT'ler olmak üzere özel bütçeli kuruluşlar, hizmet alım işleri, danışmanlık ve mal alım ve benzeri ihalelerde, işçilik maliyetinin yüzde 70'in altında kaldığı (kiralık araç şoförleri, yemekhane, diş protez) yerlerde çalışanlar, hastane bilgi sistemi, hastane sterilizasyon hizmetleri, çağrı merkezi hizmetleri ile kamu dışı aile sağlığı merkezi çalışanları da bu kapsamda değerlendirilmelidir."

TÜRK-İş Başkanlar Kurulu Bildirisinde, geçici işçi sorununun da artık çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulanarak, özel sektör çalışanlarına da maaş promosyonu ödenmesi çağrısında bulunuldu.