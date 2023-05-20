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Ekonomi

Türk iş insanlarından Libya hedefi! Ticaret hacmi 40 milyar doları bulabilir

Libya ile Türkiye'nin ticaret hacminin 4 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, bu potansiyelin kısa sürede 10 katına çıkabilmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
Türk iş insanlarından Libya hedefi! Ticaret hacmi 40 milyar doları bulabilir
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Kağnıcı geçen hafta gerçekleştirdikleri Libya gezisini değerlendirdi.

MÜSİAD Konya Şubesi'nden 20 kişilik bir iş insanı grubuyla Libya'da ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Kağnıcı, idari ve mülki erkan ile sanayi ve ticarette söz sahibi üst düzey yetililerle verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Kağnıcı, ülkedeki ekonomik gelişmelerin çok önemli fırsatları da beraberinde getireceğini gördüklerini dile getirdi.

"BİR AN ÖNCE GİTMEMİZ GEREKİYOR"

Türkiye'nin politik duruşunun barışı sağlamak üzere olduğunu vurgulayan Kağnıcı, şöyle konuştu:

"Herkes tarafından bir 'abi' gibi görünüyoruz. Görüşmelerimizde üst yetkilere sahip belediye başkanları katıldı. Kendileri bize çok güzel imkanlar sundular. Mutlaka beraber çalışmamızı, yatırımlar yapmamız gerektiğini iletti. Hatta bizden söz aldılar. Orada çok ciddi imkan var. Çok işler yapabiliriz. Bir otomotiv fabrikasını gezdik. 7-8 yıldır çalışmıyor ama çok modern bir fabrika. Bizim için çok avantajlı. Mali problemleri olmayan bir bölge."

Konyalı sanayicilerin potansiyeline dikkati çeken Kağnıcı, Libya'nın kalkınmasında iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinde katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

"LİBYA İLE TİCARET HACMİ 10 KATI KADAR ARTABİLİR"

Kağnıcı, bu potansiyelin harekete geçirilmesi için "Libya Masası" kuracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızı oradaki imkanlarla bir araya getireceğiz. Libya İslam Bankası ile yönetim kurulu başkanı ve genel müdürüyle bir görüşmemiz oldu. Oradaki her türlü projeye ortak olarak destek verebileceklerini söylediler ki bu bizim için çok kıymetli. Tarım ve sanayi sektöründeki imkanlar birleştirilirse muazzam sonuçlar çıkacaktır. Libya ile 4 milyar dolar civarında ticari ilişkimiz var ama 2-3 yıl içinde bu rakamın 10 katına çıkması hayal değil. Çok kolay, basit. Orada o kadar çok imkan var. Savaş döneminden dolayı yarım kalmış birçok inşaat projesi var. Bunların tamamlanması gerekiyor. Müteahhitlerimizin bu projeleri tamamlamasıyla ticaret hacmimiz artacaktır. Çünkü o projelerde kullanılan tüm malzemeler Türkiye'den gidiyor. Zaten İstanbul'dan feribot seferlerimiz de başladı. Ulaşım da çok kolay. Türk Hava Yolları seferlerinin bir an önce başlatmasını da arzu ederiz. THY'nin olduğu her yerde çok daha güçlüyüz. Bu da gerçekleşirse Türkiye'nin Libya'yla ilişkileri biraz daha hızlanacaktır."

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