Türk karasularında petrol aramak için başvuruda bulundular

Reuters 24 Aralık 2021 Cuma 08:15 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 08:49

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, Ege Denizi'nde Türk karasuları içinde çok sayıda paftada 11 adet petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) ait ilanlarda, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin Ege Denizi'nde çok sayıda paftada 11 petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu belirtildi.

TPAO'YA AKDENİZ'DE PETROL ARAMA RUHSATI VERİLDİ

Aynı gazetede yayımlanan diğer bir MAPEG ilanında, Türkiye Petrolleri AO'ya Mersin bölgesinde 15,579 hektar yüzölçümlü AR/TPO/D/P32-a3 pafta numaralı bölgede 8 yıl süreli deniz petrol arama ruhsatı verildiği belirtildi.