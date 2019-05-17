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Türk Konseyi'nde 'ticaret ve sanayi odası' atılımı

Türk Konseyi ülkeleri arasında Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) kuruldu.

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Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) kurulmasını öngören tüzük imzalandı.

Türk Konseyi ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası "Atameken" iş birliğiyle Astana Ekonomik Forumu çerçevesinde yapılan imza törenine Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası "Atameken" Başkanı Ablay Mırzahmetov katıldı.

Törende Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ile Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov, Türk-Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB) Başkanı Fırat Develioğlu'nun yanı sıra Kazak ve Türk iş adamları hazır bulundu.

TTSO tüzüğü Hisarcıklıoğlu, Mırzahmetov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nurlan Musuraliyev ve Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Mamed Musayev tarafından imzalandı.

Amreyev, törenin ardından yaptığı konuşmada, belgenin uzun zamandır hazırlandığını belirterek, TTSO'nun kurulmasının Türk konseyi üyesi ülkeleri arasında ticaretin artması için yeni kapılar açacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu da Nazarbayev'in 2006 yılında Antalya'da yapılan Türk Konseyi zirvesinde TTSO'yu kurma görevini kendilerine verdiğini hatırlatarak, "Bunu tam 13 sene sonra icra edebildik. Çok şükür bugün bu projeyi, Nazarbayev'in hayalini, hayata geçirdik." dedi.

Özbekistan ve Türkmenistan ticaret ve sanayi odalarını da aralarında görmek istediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İnanıyorum ki yaptığımız temaslar sonunda bu iki kardeş kuruluşumuz da aramıza katılacak. Zaten imzalamış olduğumuz tüzüğü Türkmen ve Özbek odalarının katılımına açık olacak şekilde hazırladık." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TTSO Sekreteryasının Türkiye'de yer alacağını aktararak, "TOBB olarak ofis ve personel konusunda her türlü desteği sağlamayı taahhüt ettik." dedi.

Musayev, TTSO'nun Türk dünyası ülkeleri arasındaki ticari iş birliğinin güçlenmesine ivme kazandıracağını söyledi. Musuraliyev, TTSO'nun karşılıklı ekonomik etkileşimi genişletmek için imkan sağlayacağına dikkati çekti.

Mırzahmetov da TTSO'nun ilk toplantısının Türkistan kentinde yapılması önerisinde bulundu.

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