Türk konut sektörüne Çinli ilgisi
Bankaların konut kredisi faiz oranlarını 0.99’a çekmesi, konut sektöründe satışları artırdı.
Merkez Bankası’nın son 3 ayda 10 puanlık faiz indirim hamlesi ile birlikte harekete geçen bankalar, faizleri dip seviyeye çekti. Yıla kötü bir başlangıç yapan konut sektörü, yaşanan faiz indirimleriyle birlikte bir nebze olsun nefes aldı. Türkiye genelinde 146 bin 903 konut satışı gerçekleştirildiği eylül ayında, konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 arttı.
REKORLAR GELDİ
Konut kredisiyle yapılan satışlar aynı dönemde yüzde 410.2 oranında artışla yeni bir rekora imza attı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 39.4 oldu. Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, yılsonunda sektörün toplam satışlarının 1 milyonun üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi. Bu yılın başında sektörün ‘yüksek döviz kuru ve faiz’ etkisiyle kötü günler yaşadığını belirten Ali Dilber “Toparlanma başladı. Konut sektörü eski günlerine dönecektir” açıklaması yaptı.
YÜZDE 30 PRİM
Yurtdışından markalı konut projelerine ilgi olduğunu da ifade eden Ali Dilber “Özellikle son aylarda Uzakdoğulu müşterilerin sayısı arttı. Satışını gerçekleştirdiğimi Kartal Wings projesinde geçen hafta bir grubu ağırladık. Projenin detaylarını paylaştık” dedi. Uzakdoğulu yatırımcı için Türk konut sektörünün cazip olduğunu söyleyen Ali Dilber “Sektördeki markalı konut projeleri oldukça kaliteli yapılıyor. Bugün 1 milyon TL’ye aldığınız bir konut, şayet lokasyonu iyi ise, 2 yıl içinde yüzde 30 prim yapabiliyor. Doğru projeye yatırım kazandırıyor” dedi.
Fiyatlara yüzde 10 zam yapıldı
Faizlerin düşmesi nedeniyle, sektöre ilginin arttığını söyleyen Dilber “Tabi bu ilgi, devamında zammı da getirdi. İstanbul genelinde, bölgesine bağlı olarak yüzde 10 ila 30 arasında konutlara zam yapıldı. Bu daha da artacaktır. Dolayısıyla konut alımı için şu an doğru zaman. İstanbul’da malum çarpık yapılaşma oldukça fazla. Hükümetin kentsel dönüşüm adımını çok doğru buluyorum. Bir çok bine risk altında, deprem korkusu vatandaşları da konutlarını yenilemeye yönlendirdi” ifadelerini kullandı.
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