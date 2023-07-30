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Ekonomi

Türk limanları dünyanın zirvesinde

Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının denizcilik yayım organı olan Lloyd's List tarafından 'Dünyanın En İyi 100 Limanı” listesinde gösterilmesini değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bunun Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünün ve limanlarının uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

IHA30 Temmuz 2023 Pazar 14:04 - Güncelleme:
Türk limanları dünyanın zirvesinde
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Dünyanın en eski ve prestijli denizcilik yayım organı olan Lloyd's List tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Limanı" raporunda, 2022 yılında Türkiye'den dört liman ilk 100 arasına girmeyi başardı. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ Liman Başkanlıkları idari sınırları içinde bulunan konteyner elleçleyen liman işletmeleri, elleçleme sayılarına göre yapılan değerlendirmede 2022 yılında dünyanın en iyi limanları arasında yer aldı. Ambarlı Limanı 74. sırada, Kocaeli Limanı 89. sırada, Mersin Limanı 92. sırada, Tekirdağ Limanı ise 100. sırada listeye giriş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu başarı, Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünü ve limanlarının uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının listeye girişi, ülke ekonomisi ve lojistik sektörü için olumlu bir etki oluşturacak ve Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü güçlendirecektir" dedi.

Lloyd's List tarafından hazırlanan bu prestijli rapor, denizcilik sektörü için bir referans niteliği taşıyor ve dünyanın en iyi limanlarını belirlemedeki objektif değerlendirmesiyle tanınıyor. Türkiye'nin dört limanının bu listede yer alması, ülkenin denizcilik ve lojistik alanındaki önemli yatırımlarının ve gelişiminin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Gelecek yıllarda Türkiye'nin denizcilik sektöründe daha da güçleneceği ve uluslararası alanda önemli bir oyuncu olarak varlığını sürdüreceği kaydediliyor. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının başarısı, Türkiye'nin denizcilik sektöründeki potansiyelini artırmak adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

  • Türkiye limanları
  • deniz ticareti
  • uluslararası rekabetçilik

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