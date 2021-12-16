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Ekonomi

Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

Yabancı para cinsinden olmayan yatırım fon gelirleri ile bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ve kazançlarda stopaj teşvikinin uygulanma süresi 31 Mart 2022'ye uzatıldı.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:49
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile katılım hesaplarından elde edilen kar paylarından, portföyü TL ve TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan bazı yatırım fonlarından ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılan indirimli stopaj uygulamasının yürürlük süresi 31 Mart 2022'ye kadar uzatıldı.

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