Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 4,3 artarak 178,1 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin ihracatındaki güçlü seyir, Türk lirasıyla yapılan dış ticarete de yansıdı. Türk lirasıyla ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,4 artışla 26 milyar 302 milyon lirayı buldu. İthalat da bu ayda yüzde 47,2 artışla, 70 milyar 319 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, 96 milyar 621 milyon lira oldu.

Yılın ikinci ayında da Türk lirasıyla dış ticaretteki artış devam etti. İhracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 12,4 artışla 28 milyar 291 milyon liraya, ithalat da yüzde 19,2 yükselişle 84 milyar 19 milyon liraya ulaştı. Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 112 milyar 310 milyon lirayı aştı.

Türk lirasıyla ihracat martta, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 17,2 artışla 30 milyar 871 milyon liraya çıkarken, ithalat da yüzde 45,7 yükseldi. Anılan ayda, 95 milyar 769 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret, 126 milyar 640 milyon lira oldu.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artışla 24 milyar 312 milyon lirayı bulurken, ithalat da yüzde 53,5 yükselişle 97 milyar 193 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda, dış ticaret hacmi, 121 milyar 505 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk lirasıyla ihracat mayısta da 2024'ün aynı ayına oranla yüzde 3,4 artarak 28 milyar 732 milyon liraya, ithalat yüzde 35,5 artışla 90 milyar 23 milyon liraya yükseldi. Mayısta, Türk lirasıyla 118 milyar 756 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı'nın da kutlandığı haziranda, Türk lirasıyla ihracat 2024'ün Haziran ayına kıyasla yüzde 11,5 artışla 23 milyar 757 milyon lira olurken, ithalat da yüzde 61,6 yükselişle 98 milyar 537 milyon liraya çıktı. Böylece Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, haziranda 122 milyar 294 milyon lirayı buldu.

Türk lirasıyla ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 28 milyar 352 milyon liraya ulaşırken, ithalat da aynı dönemde yüzde 51,4 yükselişle 104 milyar 340 milyon liraya çıktı. Böylece söz konusu ayda dış ticaret hacmi 132 milyar 693 milyon lira oldu.

Geçen ay Türk lirasıyla 25 milyar 508 milyon lira ihracat gerçekleştirilirken, yıllık bazda artış yüzde 0,4 olarak hesaplandı. İthalat da bu dönemde yüzde 30,6 artarak 88 milyar 319 milyon liraya yükseldi. Böylece ağustosta dış ticaret hacmi 113 milyar 827 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

168 ÜLKEYE TÜRK LİRASIYLA İHRACAT

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 yükselişle, 196 milyar 203 milyon liradan 216 milyar 127 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde yüzde 42,5 artışla, 511 milyar 286 milyon liradan 728 milyar 518 milyon liraya ulaştı.

Böylece, 2025'in 8 ayında dış ticaret hacmi yüzde 33,5 artışla, 707 milyar 489 milyon liradan 944 milyar 645 milyon liraya yükseldi. Bu veri, 8 aylık dönemler dikkate alındığında rekor olarak kayıtlara geçti.

Ağustosta 168 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapılırken, 31 bin 864 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.

2024 ve 2025 yıllarının ocak-ağustos dönemlerinde Türk lirasıyla dış ticaret verileri şöyle (milyon lira):