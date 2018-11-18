Türk markalarına Hindistan ilgisi
Fransa’nın Cannes kentinde bu yıl 24’üncüsü düzenlenen perakende ve gayrimenkul fuarı MAPIC, Türk markaları ile yabancı yatırımcıları bir araya getirdi. 80’e yakın ülkeden 9 bin civarında ziyaretçinin katıldığı fuarda, Türk markalarına dünyanın dört bir yanından davet geldi.
500’e yakın iş görüşmesi gerçekleştiren markalara en büyük ilgiyi Hindistanlı yatırımcılar gösterdi. Fuarı değerlendiren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel “Bu yıl ikinci kez İHKİB işbirliği ile oluşturduğumuz ve 10’u hazır giyim olmak üzere toplam 12 markamızın yer aldığı standımızda, üç gün boyunca ziyaretçilerimiz ağırladık. Markalarımız 17 ülkeden teklif aldı” dedi. Öncel “Özellikle Hindistan’daki AVM yatırımcılarının markalarımıza ilgisi çok dikkat çekiciydi. Hindistan’da AVM işleten birçok yatırımcı, markalarımızı ülkelerine davet ettiler” diye konuştu. İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca da “Hazır giyim markalarımız yoğun ilgi gördü. Hindistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından franchise tekliflerinin yanı sıra ‘gelin ülkemizde mağaza açın’ teklifleri aldık” dedi.
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