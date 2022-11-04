Türk mühendisler geliştirdi! 'Hayati' öneme sahip: Dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, her yıl ortalama 17 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları sebebiyle hayatını kaybediyor.

Bu nedenle kalp hastalıklarının tespiti ve tedavi süreçlerinde kullanılan tıbbi cihaz teknolojileri büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin önde gelen tıbbi cihaz üreticilerinden olan INVAMED, kendi AR-GE laboratuvarlarında Türk mühendisler tarafından geliştirdiği ve ürettiği AngioCATH'i dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

Kalp kasını besleyen atardamarlarda daralma veya tıkanmaların meydana gelmesiyle başvurulan anjiyo işlemlerinde kullanılan kılavuz kataterler, aynı zamanda damardaki daralma veya tıkanmalar için yapılan balon ve stent uygulamalarında kılavuzluk yapıyor.



AngioCATH kataterin daha kolay konumlandırılması ve taşınması için olağanüstü Tork kontrolü ve bükülme direnci sağlarken, çok çeşitli şekil tasarımları ile ihtiyaca yönelik üretiliyor ve kullanılıyor. AngioCATH büyük lümen tasarımı sayesinde çok sayıda tedavi seçeneği ve senaryosu için gereken cihaz uyumluluğunu eksiksiz bir şekilde sağlarken, çok çeşitli uygulama özellikleri ile ulaşılması zor anatomik bölgelerdeki damarlara bile erişim sağlayabiliyor.