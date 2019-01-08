Türk mutfak ürünleri dünyayı pişiriyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, “Hedefimiz, 2019 yılında ihracatta minimum yüzde 15 büyümek. Kilogram başı değerimizi artırmak istiyoruz, bunu önemsiyoruz. Bu yüzden nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi önemsiyoruz” dedi.

Önder, Türkiye’deki ev ve mutfak eşyaları sektörünün ülkeler içindeki iç sebepler ve siyasi konjonktürden dolayı son 10 yılda çok fazla pazar kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti: “Cezayir’de çok güçlüydük orası kapandı, Ürdün, Serbest Ticaret Anlaşması’ndan çıkma kararı aldı, iyi olduğumuz bir pazardı oradan çıktık. Geçtiğimiz yıl yüzde 9,8 artışla toplam 2 milyar 531 milyon dolarlık ihracat yaptık. Şu an hedefimiz, 2019 yılında ihracatta minimum yüzde 15 büyümek.Yaklaşık 3 milyar dolarlık bu hedefe ulaşabilmek için pazar çeşitliliği ve farklı pazarlama enstrümanlarına yöneleceğiz. Türk pazarı olarak çok kaliteli ürünler ortaya çıkarıyoruz. Bireysel olarak iyiyiz ama Fransa, Hollanda gibi takım çalışması yapmamız lazım. Bunu da başardık.”

SEKTÖR CANLANDI

Türkiye’de daha nitelikli pazarlama kabiliyetlerinin elde edilmesi gerektiğini dile getiren Önder, şunları söyledi: “İç pazarda Kasım sonu ile birlikte aralık ayında beklenmedik bir açılma oldu. Normalde Aralık ayı sektörde biraz daha durgun geçer ama kasımın ikinci haftasından sonra iç pazar oldukça hareketlendi. Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında önünü görmekle alakalı ciddi bir tereddüt vardı, kasım ayında stabil olduğu görülünce sanırım bu etki pazara yansıdı. Şu an Türkiye’de iç pazar büyüklüğü 6 milyar dolar civarında, 2 milyar dolar cari fazla veren bir sektörüz. 500 milyon dolar gibi bir ithalatımız, 2.5 milyar dolar gibi bir ihracatımız var.”