Türk otomotiv sektörü Rusya’ya çıkarma yaptı

Rusya’ya yönelik 1,2 milyar dolara ulaşan otomotiv ihracatında bir dönem gerileme yaşansa da son iki yıldır yeniden artışa geçildiğini belirten Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, “2019 yılında Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatının 500 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. OİB olarak biz, bu iş birliklerini oluşturmak ve geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ” diye konuştu.

YENİ İŞ BAĞLANTILARI YAPILDI

Dünya otomotiv endüstrisinin en önemli fuarları arasında gösterilen MIMS Automechanika Moskova Fuarına katılan Türk firmaları, otomotiv yan sanayi ürünlerinden ticari araçlara, iç dizayndan güvenlik ekipmanlarına, motor aksamı ve parçalarından ses sistemleri ve telekomünikasyona kadar birçok ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı buldu. OİB milli katılımı ile fuarda yer alan Ditaş, Tirsan Kardan, Sab Otomotiv, Standart Yay, Yenmak ve Hattat Otomotiv firmaları, ikili iş görüşmeleri yaptı. Türk firmaları hem Rus alıcılarla hem de fuara katılan sektör temsilcileri ile bir araya gelerek yeni ticari bağlantıların oluşmasına imkan buldu