'Türk oyunu' dünyada tuttu! Tüm zamanların rekorunu kırdık

Türkiye girişimcilik ekosisteminde 2022 yılında 300 girişime 1 milyar 593 milyon tutarında yatırım yapıldı.

Böylece bir önceki yıla göre ekosistemde yapılan toplam yatırım tutarı yüzde 3, işlem adedi de yüzde 10 oranında azalmış oldu. Bu dönemde gerçekleşen 10 işlem ise, tutar bakımında tüm işlemlerin yüzde 83'ünü oluşturdu.

'TÜRK OYUNU' DÜNYADA TUTTU! TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDIK

2022'de kaydedilen yatırım tutarı, Türkiye'yi Avrupa'da 'süper lig' olarak anılan ülkeler arasına taşıdı.

Buna göre, Türkiye toplam girişimleri yatırımlarında, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, İsviçre, İspanya, Hollanda ve İrlanda, İtalya'nın ardından Avrupa'da 10'uncu sırada yer aldı. Böylece, girişim yatırımlarında ülke olarak sıramızı korumuş olduk.

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul ise, 2022'de girişim yatırımları tutarı bakımından Londra, Paris, Berlin, Stockholm ve Münih'in ardından Avrupa'da 6'ıncı sırada yer aldı. İstanbul, bir önceki yıl söz konusu sıralamada 13'üncü basamaktaydı.

METAVERSE YATIRIMLARI YÜZDE 700 ARTTI

2022'nin son çeyreğinde ise, Türkiye'de 74 işlemde toplamda 93 milyon dolarlık girişim yatırımı yapıldı. Bu dönemde yapılan yatırım tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşerken, işlem sayısında ise yüzde 9 artış yaşandı.

Startups.watch'un yayınladığı verilere göre, 2022'de en fazla hızlı market, oyun, yapay zeka, SaaS ve pazarlama teknoloji alanlarına yatırım yapıldı. Hızlı market alanının öne çıkmasında, Getir'in aldığı 768 milyon dolarlık yatırım etkili oldu.

Öte yandan, geçen yıl metaverse yatırımları yüzde 700 oranında büyüme ile en hızlı büyüyen alan olarak dikkat çekti.

OYUN YATIRIMLARINDA DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLDUK

2022'de oyun girişimlerine yatırımda ise tüm zamanların rekoru kırıldı.

Her ne kadar yatırım yapılan oyun girişimi sayısı 52'den 24'e düşse de, toplam yatırım tutarı 265 milyon dolardan 362 milyon dolara yükseldi.

Böylece, Türkiye küresel oyun yatırımlarında ABD, Singapur ve İngiltere'nin ardından en fazla yatırım çeken dördüncü ülke oldu.

2022'de, İstanbul ise, Avrupa'da Londra'nın ardından en çok oyun yatırımının yapıldığı ikinci şehir oldu.

İstanbul'un global oyun yatırımlarındaki sırası ise 5'inci olarak kayıtlara geçti.