'Türk oyunu' dünyada tuttu! Yüzde 60 arttı

Gaming in Turkey tarafından yayımlanan Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu'na göre, 2021'de 52 oyun firmasına toplam 264,8 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı Türk oyun sektöründe, 2022'de yaklaşık yüzde 60 artışla 424,7 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. 2022'deki yatırımlar yerleşik olarak Türkiye'de bulunan 23 oyun firmasına yapıldı.

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel olarak oyun sektöründe 2021'de 176 milyar dolarlık bir toplam gelirin söz konusu olduğunu belirterek, 2022'de küresel ticaretteki sorunlar başta olmak üzere birçok gelişmenin oyun dünyasını da etkilediğini söyledi.

Newzoo'nun raporuna göre, pazarın 2022'de 185 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Aydemir, "Oyun sektörüne yön veren ana etmen yine 'mobil' oldu. 2022'de toplam global gelirlerin 92 milyar dolarından fazlası mobilden elde edildi. PC oyunlarının toplam cirosu 40 milyar doların üstünde seyrederken, konsollarda ise 52 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Öte yandan, oyuncu sayısı 2,95 milyara ulaştı. Milyar dolar gelir elde edilen espor alanında ise takipçi sayısı 549 milyon oldu." diye konuştu.

- İSTANBUL, AVRUPA'DA EN ÇOK OYUN ANLAŞMASI YAPILAN İKİNCİ ŞEHİR OLDU

Ozan Aydemir, hem globalde hem de Türkiye'de mobil oyunların etkisinin sürmeye devam edeceğine işaret ederek, "Globaldeki toplam hasılatın yarısı mobilden geliyor. Bu Türkiye için de geçerli. Türkiye'de akıllı telefon kullananların sayısı 2022'de 64 milyon civarındaydı. Bu rakamın neredeyse 42 milyonu mobil oyun oynuyor." dedi.

2022'de hem Türkiye'de hem de globalde oyun sektörüne yatırımların devam ettiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2022'de 23 oyun firmasına toplam 424,7 milyon dolarlık yatırım yapıldı. 2022'de İstanbul, Londra'nın ardından Avrupa'da en çok oyun anlaşması yapılan ikinci şehir oldu. Dünya çapında ise 5'inci sırada yer aldı. Oyun sektörü yeniliklere açık bir sektör. Mobil oyunlar aynı hızla ilerlemeye devam edecek. Mobildeki rekabet arttıkça oyunların da kalitesi giderek artıyor. Mobil teknolojinin gelişmesi de buna çok yardımcı oluyor.

Özellikle gençler için oyun sektörü en çok çalışmak istedikleri sektörlerden biri haline gelmiş durumda. Sektöre olduğu gibi, oyun tasarımı ve geliştirme eğitimine de ilgi büyük. Üniversiteler bu alandaki eğitimlerinde kotalarını rahatlıkla doldurur hale geldi. Birçok üniversitemizde, oyun tasarımı lisans ve yüksek lisans programları ve oyun girişimcilik ve kuluçka merkezleri mevcut."

- TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM OYUNCU SAYISI 44 MİLYONA ULAŞTI

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Aydemir, "hyper-casual" oyunların trend olmaktan çıkarak yerini "casual" ve "midcore-casual" oyunlara bıraktığını söyledi.



Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye 2022'de mobilde; Subway Surfer, PUBG Mobile, Roblox, 101 Okey Plus, Words Of Wonders, Free Fire, Mobile Legends, Genshin Impact, Kafa Topu 2, Roblox, Brawl Stars ve benzeri oyunları tercih ederken, PC ve konsollara baktığımızda; God Of War Ragnarok, Genshin Impact, PUBG, Lost Ark, Valorant, LoL, CS: GO, Minecraft, Roblox, Call Of Duty öne çıkan oyunlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl 42 milyon olan Türkiye'deki toplam oyuncu sayısı 44 milyona ulaştı. Türkiye'deki oyuncuların yüzde 52'si erkek, yüzde 48'i kadın. 18-24 yaşın yüzde 27'si, 25-34 yaşın yüzde 38'i, 35-44 yaşın yüzde 30'u, 45-54 yaşın yüzde 4'ü, 55-64 yaşın yüzde 1'i oyun oynuyor. Türkiye'deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü yüzde 54 ile geçen yıl olduğu gibi puzzle-trivia-kelime oyunları olurken, kart oyunları yüzde 52 ile ikinci, aksiyon-macera oyunları ise yüzde 46 ile 3'üncü sırada bulunuyor."