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Ekonomi

Türk-Rus harikasına kritik entegrasyon! Yakında kalbine kavuşacak

Türk-Rus ortaklığında inşa edilen Türkiye'nin tarihi projesinde kritik bir işlem daha tamamlandı. 10 gün süren işleminde kaynak yapılan bölge 170 ile 280 santigrat derece aralığında ısıtıldı. Çalışma sırasında 1,2 tondan fazla 'kaynak arkı' ve 1 ton tel kullanıldı. Butckikh ise 'Yakında 4'üncü güç ünitesi de reaktörün kalbi olarak kabul edilen bu ekipmana kavuşacak.' dedi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 16:25 - Güncelleme:
Türk-Rus harikasına kritik entegrasyon! Yakında kalbine kavuşacak
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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. güç ünitesi için nükleer reaktör kabının kaynak işlemi tamamlandı.

TÜRK-RUS HARİKASI KALBİNE KAVUŞUYOR

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un makine mühendisliği bölümüne bağlı Atommash tesisi, 4. güç ünitesinde yer alacak nükleer reaktör kabının üretimine ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin, 10 gün süren işleminde kaynak yapılan bölge 170 ile 280 santigrat derece aralığında ısıtıldı.

Çalışma sırasında 1,2 tondan fazla "kaynak arkı" ve 1 ton tel kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer reaktör kabının üretimi birkaç yıl sürüyor ve her aşamada uzmanlar son derece hassas ve kalite standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirilen yüksek teknolojili operasyonlar gerçekleştiriyor. Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinden 3'ü, reaktör ünitesinin ana unsuru olan reaktör kabı ile donatıldı ve yakında 4'üncü güç ünitesi de reaktörün kalbi olarak kabul edilen bu ekipmana kavuşacak."

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