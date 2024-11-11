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Ekonomi

Türk-Rus ortaklığındaki dev projede kritik eşik: Kurulum resmen tamamlandı

Tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'ü karşılayacak Türk-Rus ortaklığında inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 12:44 - Güncelleme:
Türk-Rus ortaklığındaki dev projede kritik eşik: Kurulum resmen tamamlandı
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Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu NGS'de önemli bir aşama daha geride kaldı.

Santralin 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kubbesinin betonlanmasına ilişkin işlemler tamamlandı.

Betonlama işleminde iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu kullanıldı.

Dört ayrı aşamada yapılan betonlama işlemi 104 gün sürdü. Dış koruma kabuğunun bu kısmına toplam 3 bin 511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımı yerleştirildi.

"PASİF ISI GİDERME SİSTEMİNİN KURULUMUNA BAŞLAMAMIZI SAĞLAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, dış koruma kabuğunun güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biri olduğunu belirterek, "Sağlam betonarme yapı, reaktör ünitesini dış etkilerden güvenilir bir şekilde koruyacak. Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Reaktör binasının dış koruma kabuğu güçlendirilmiş betondan yapıldı ve MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara dayanacak şekilde tasarlandı.

  • akkuyu
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