Türk sanayi sektörü 7 alanda rekor kırdı

Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı riskler, ham madde ve enerji maliyetlerindeki artışa karşın sanayinin çarkları ihracatta rekor hızla dönmeye devam ediyor.

Jeopolitik risklerden kaynaklanan siparişlerdeki iptal ve ertelemelere karşın ihracatçıların her zaman uyguladığı "pazar çeşitliliğini artırma" stratejisiyle sanayi, ihracatta rekor tazelemeyi sürdürdü.

Geçen yılı tarihi seviyede ihracatla tamamlayan sanayi sektörü, 2022 yılının 1. çeyreğinde de rekora imza atmıştı.

Türkiye'nin sanayi sektörü 17 milyar 741 milyon dolarla geçen ay tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sanayi grubunun ihracatı böylece nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 arttı.

Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 75,9 olarak gerçekleşti.

-7 SEKTÖR İHRACATTA TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 7'sinin ihracatı nisanda tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yaptı.

Bu dönemde tekstil ve hammaddeleri 995 milyon 49 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 314 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyar 41 milyon dolar, elektrik ve elektronik 1 milyar 401 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 501 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 569 milyon 249 bin dolar, iklimlendirme sanayii 637 milyon 272 bin dolarla rekor ihracata imza attı.

Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta, tekstil ve hammaddeleri yüzde 13,4, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 53, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 25,6, elektrik ve elektronik yüzde 12, demir ve demir dışı metaller yüzde 43,2, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 41,6, iklimlendirme sanayii yüzde 13,6 artış kaydetti.

-REKOR KIRAN SEKTÖRLERE EN FAZLA TALEP ALMANYA'DAN GELDİ

Sanayi bünyesindeki alt sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi.

Bu dönemde tekstil ve ham maddeleri sektörü en fazla dış satımı 103 milyon 556 bin dolarla İtalya'ya yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyona 352 milyon 868 bin dolar, demir ve demir dışı metallere 216 milyon 405 bin dolar, iklimlendirme sanayisine 65 milyon 940 bin dolarla en fazla talep Almanya'dan geldi.

Kimyevi maddeler ve mamullerinde 258 milyon 348 bin dolarla Hollanda, elektrik ve elektronik sektöründe 141 milyon 808 bin dolarla Birleşik Krallık, çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde 97 milyon 114 bin dolarla ABD ön plana çıktı.

TİM verilerine göre, nisan döneminde sanayi ve sanayiye bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle: