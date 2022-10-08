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Ekonomi

Türk sanayi sektörü rekora koşuyor: İhracat 140 milyar dolara dayandı

Türk sanayi sektörü, 139,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 11:19 - Güncelleme:
Türk sanayi sektörü rekora koşuyor: İhracat 140 milyar dolara dayandı
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Sanayi sektörü, jeopolitik risklerin yoğun olduğu bir ortamda ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin enerji güvenliğinde bir sorun yaşanmaması da bu rekorların elde edilmesinde önemli bir etki yaptı.

Enerji yoğun sektörlerde Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Küresel anlamda yenilenebilir enerjiye yoğunluk verilmesi ise Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunuyor.

Yerli firmaların yenilenebilir enerji için ihraç ettiği ürünler Türk sanayi sektörünün ürünlerine talebi artırıyor.

Böylece sektör, 139,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Sektörün dış satımı yılın dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarken sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 82,5 oldu.

- SANAYİ GRUBUNDA 13 SEKTÖR İHRACATTA REKORA KOŞTU

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 13'ü ihracat rekoruna imza attı.

Tekstil ve hammaddeleri 7,9 milyar dolar, deri ve deri mamulleri 1,5 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 25,5 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 16,2 milyar dolar, elektrik ve elektronik sektörü 11 milyar dolar, makine ve aksamları 7,5 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller 11,1 milyar dolar, çelik sektörü 17,1 milyar dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 4,2 milyar dolar, mücevher sektörü 4,2 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayii 2,8 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 4,9 milyar dolar, diğer sanayi ürünleri 100 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracat rakamlarına ulaştı.

Yılın dokuz ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 7,2, deri ve deri mamulleri yüzde 21,2, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 40,2, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 9,3, elektrik ve elektronik yüzde 5,9, makine ve aksamları yüzde 9,6, demir ve demir dışı metaller yüzde 26,5, çelik sektörü yüzde 8,7, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 22,4, mücevher sektörü yüzde 7,1, savuma ve havacılık sanayii yüzde 33,8, iklimlendirme sanayii yüzde 8,7, diğer sanayi ürünleri yüzde 1,4 ihracat artışı kaydetti.

- ALMANYA ÖN PLANA ÇIKTI

Sanayi ihracatında rekor kıran sektörlere en fazla Almanya'dan talep geldi.

Yılın dokuz ayında Almanya'ya deri ve deri mamulleri 126,4 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2,8 milyar dolar, makine ve aksamları 747,4 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 1,6 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 525,2 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 781,2 milyon dolar, diğer sanayi ürünleri 6,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 1,8 milyar dolar, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1,2 milyar dolar, İsrail'e çelik sektörü 1,2 milyar dolar, ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünleri 749,5 milyon dolar, mücevher sektörü Birleşik Arap Emirliklerine 773,3 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2021'in ocak-eylül döneminde sanayi ve sanayiye bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:


1 OCAK - 30 EYLÜL
SEKTÖRLER20212022Değişim ('22/'21)
II. SANAYİ121.946.332139.282.69614,2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER10.962.39611.403.6004,0
Tekstil ve Hammaddeleri7.357.4067.888.0377,2
Deri ve Deri Mamulleri 1.265.5571.534.17621,2
Halı2.339.4341.981.388-15,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.18.221.43025.540.66540,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 18.221.43025.540.66540,2
C. SANAYİ MAMULLERİ92.762.506102.338.43110,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 14.794.97316.171.5639,3
Otomotiv Endüstrisi21.244.15322.325.1545,1
Gemi, Yat ve Hizmetleri987.164999.1511,2
Elektrik ve Elektronik10.348.53810.959.5575,9
Makine ve Aksamları6.830.7337.484.9659,6
Demir ve Demir Dışı Metaller 8.783.73811.114.64026,5
Çelik15.720.11117.082.0018,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri3.414.9254.180.45422,4
Mücevher3.895.2364.171.5247,1
Savunma ve Havacılık Sanayii2.094.4162.803.31933,8
İklimlendirme Sanayii4.549.9244.946.0828,7
Diğer Sanayi Ürünleri98.595100.0221,4

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