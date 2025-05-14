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Ekonomi

Türk savunma sanayii devlerinden kritik anlaşma: 55 milyon dolar

ASELSAN ve BMC Savunma Sanayi, kara araçları faydalı yükleri kapsamında 55 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 11:12 - Güncelleme:
Türk savunma sanayii devlerinden kritik anlaşma: 55 milyon dolar
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ASELSAN ile BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 55 milyon 664 bin dolar olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 55.664.000 ABD doları olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2029 ve 2030 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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