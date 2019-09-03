Türk savunma sanayi Londra’da şov yapacak

Türk savunma sanayi, yerli ve milli üretim stratejisi ile kendi ihtiyaçlarını karşılarken, ihracat yaparak ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. 10 yıl öncesine kadar ithalata dayalı üretim yapan Türk şirketleri, şimdi kendi üretimleri ile adeta dünyaya meydan okuyor. Bir çok Türk şirketinin silah ve teknolojileri ülkelerin silahlı kuvvetlerini envanterine girmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye savunma sanayi fuarlarının da aranan ülkesi konumuna yükseldi. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, aralarında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi Türkiye’nin dev savunma sanayi firmalarının yer aldığı 21 üyesiyle birlikte İngiltere’deki ‘DSEI 2019, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na katılacak.

TANITIM YAPILACAK

SAHA İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, 10-13 Eylül 2019’da Londra’da ExCeL London Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte Türkiye’den 21’i SAHA İstanbul üyesi olan 47 katılımcı yer alacak. Türkiye’nin en büyük, Avrupa Havacılık ve Uzay Kümeleri Birliği’ne üye 2’nci en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, iki yılda bir gerçekleştirilen DSEI (Defence and Security Equipment International / Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları) Fuarı’nda, Türk savunma sanayisinin potansiyelini uluslararası etkin bir platformda anlatacak, kümelenmenin ve firmaların tanıtımını yapacak.

İŞBİRLİKLERİ OLACAK

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, uluslararası networklerin kurulması için Türk firma yetkilileriyle yabancı savunma sanayi temsilcileri arasında B2B görüşmeleri organize edeceklerini belirtti. SAHA İstanbul olarak bu yıl yurt dışı tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve DSEI 2019’un katılmayı planladıkları etkin platformlardan biri olduğunu ifade eden Keleş, şunları kaydetti: “İngiltere, dünyada savunma sanayi ihracatçı ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 21 üyemizle birlikte Londra’daki DSEI 2019’de olacağız ve Türkiye’nin savunma sanayi potansiyelini dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilere anlatacağız. Katılımcılar arasında Türkiye’nin gururu üyelerimiz ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi büyük firmaların yanı sıra bir çok Türk şirketi de boy gösterecek.”