İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4276
  • EURO
    7,1862
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    87888.3
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı
Ekonomi

Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptı.

AA17 Mart 2020 Salı 08:04 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 08:04
ABONE OL

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, iki şirketin, BioNTech’in mRNA tabanlı “BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, geliştirilecek aşının ilgili kurumlardan gerekli onayları aldıktan sonra, Fosun Pharma tarafından Çin'de pazarlanacağı, BioNTech’in de Çin dışında aşının haklarını elinde bulunduracağı kaydedildi.

Söz konusu aşının klinik testlerine nisan sonlarında başlanacağı vurgulanan açıklamada, BioNTech’in Çin dışında aşının geliştirilmesi için mevcut ortağı Pfizer ile de görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Fosun Pharma’nın BioNTech’ın yüzde 0,7'lik hissesini 50 milyon dolar karşılığında alacağı, ayrıca şirkete 135 milyon dolar ön ödeme yapacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bu iş birliğini, Kovid-19 salgınını önlemek için mRNA tabanlı aşımızın gelişimini hızlandırma konusundaki küresel çabamızın önemli bir adımı olarak görüyoruz. Fosun Pharma, bu salgınla başa çıkmak için hızla hareket etme taahhüdümüzü paylaşıyor ve Çin'deki ilaç pazarında derin bir geliştirme deneyimi ve kapsamlı bir ağ sunuyor.” ifadelerini kullandı.

2008’de kurulan BioNTech kanser de dahil olmaz üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD’de Nasdaq borsasında halka arz ederek 150 milyon dolar toplamıştı.

ABD'nin ilaç devi Pfizer, bu ayın başında, BioNTech'i koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için potansiyel bir ortak olarak gördüğünü açıklamıştı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Güzelliğiyle cezbediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi
Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi

Milyonları ilgilendiren gelişme: Ve ilki test edildi

Amazon Kovid-19 ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak
Amazon Kovid-19 ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak

Amazon Kovid-19 ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak

Rusya'da ABD'ye İran çağrısı
Rusya'da ABD'ye İran çağrısı

Rusya'da ABD'ye İran çağrısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.