‘Türk somonu' dünya markası olma yolunda

DKİB'den yapılan açıklamada, DKİB'in, tescilli markası "Turkish Salmon from Black Sea" ile Uzakdoğu'da su ürünleri sektörünün en önemli fuarlarından "Busan International Seafood & Fisheries Expo" fuarına katıldığı belirtildi.

Söz konusu fuarda, 20 ülkeden 420 işletmenin ürünlerini sergilediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgenin su ürünleri sektöründeki tüm ürünlerinin tanıtımını yapan DKİB, Türk somonuna özel bir parantez açarak 'Turkish Salmon from Black Sea' tescilli markası altında bölgedeki Türk somonu üreticilerinin ürünlerini sergiledi ve tadım etkinlikleri düzenledi. Fuarda görevli DKİB personeli, fiyat avantajı ve lezzeti ile Norveç somonunun en büyük rakibi olan Türk somonu konusunda meraklı müşterilerin sorularını yanıtlarken, fuar ziyareti için Busan'da bulunan DKİB Su Ürünleri UR-GE projesinin katılımcı firmaları da standı ziyaret eden ithalatçı firmalar ile birebir iş görüşmesi yaptı."

- "TURKİSH SALMON FROM BLACK SEA"Yİ DÜNYA MARKASI YAPMAYA KARARLIYIZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Denetim Kurulu Üyesi İlker Yıldırım da önemli bir marka yaratarak farkındalık sağladıklarını belirtti.

Vietnam, Japonya, Çin ve Tayland gibi birçok pazarda Türk somonunun gayet iyi bilindiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ancak Güney Kore dünyada en fazla su ürünleri ithalatı gerçekleştiren 5. ülke olmasına rağmen bu ülkeye balık ihracatımız oldukça kısıtlı. Bu nedenle özellikle Güney Kore pazarını önemsiyoruz. Balığımızın tadına bakan her müşterinin Türk somonunu çok beğendiğini ifade etmesi, kısa zaman içinde Güney Kore pazarında da önemli yol katedeceğimizi gösteriyor. Yaptığımız bu başarılı tanıtım faaliyetleriyle Türk somonunun tüm dünya sofralarına ulaşması için önemli bir aşama katettiğimizi düşünüyoruz."

Yıldırım, faaliyetlerine devam edeceklerini, gerek fuar katılımları gerek yurt dışı ticaret heyetleri gerekse teknik inceleme gezileriyle "Turkish Salmon from Black Sea"yi bir dünya markası yapmaya kararlı olduklarını aktardı.