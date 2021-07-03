Türk somonu, lezzetiyle 30 ülkeden talep görüyor

AA 3 Temmuz 2021 Cumartesi 12:50 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 12:50

Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki modern çiftliklerde alabalık üretimi gerçekleştiren tesis, her yıl ortalama 10 bin ton alabalık ve somonu bünyesindeki balık işleme tesisinde fileto, iç alma, taze ve donuk olarak işleyip yurt dışına ihraç ediyor.

Bu yılın ilk 6 ayında 10 bin ton alabalık ve somon üretimi yapan firma, işlenmiş 3 bin ton Türk somonu ile 2 bin ton alabalığı başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere ABD, Japonya, Kanada, Vietnam gibi ülkelere ihraç etti.

- "TÜRK SOMUNUN LEZZETİ VE KALİTESİYLE İHRACAT AĞI GENİŞLİYOR"

Balık işleme tesisi müdürü Deniz Erden, AA muhabirine, Fırat Nehri'nin, su kalitesi, soğukluğu, oksijen miktarı ve debisinden dolayı son derece kaliteli ve lezzetli alabalık ve somon yetiştirilmesine imkan sağladığını belirtti.

Lezzeti ve kalitesinden dolayı özellikle Türk somonunun her geçen yıl ihracat ağını daha da genişlettiğini ve bugüne kadar işlenmiş olarak ihracat yaptıkları 30 ülkeden yoğun talep aldıklarını ifade eden Erden, "Keban ilçesinde ürettiğimiz ürünler dünya çapında çok fazla talep görüyor, balıklarımız çok beğeniliyor. Özellikle Türk somonu siparişlerine yetişemiyoruz." dedi.

Somonların yurt dışındaki üst sınıf market zincirlerinde satışa sunulduğunu ve direk tüketiciye ulaştığını aktaran Erden, ABD, Japonya, Kanada, Avrupa ve Rusya'da ciddi bir talep artışının olduğunu kaydetti.

- "YAKLAŞIK 30 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Üretimlerinin tamamının ihraç edildiğini, bu sayede ekonomiye katkı sağladıklarını aktaran Erden, "Ürünlerimizin tamamını ihraç ettiğimiz için 450 çalışanımızın maaşlarını dolayısıyla dünya ülkeleri ödüyor. Burada alabalık ve somon iç alma, fileto, taze ve donuk olarak üretim yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 11 bin ton alabalık ve somon işledik, bu balıkların yaklaşık 4 bin tonunu ihraç ettik. Bu yıl ilk 6 ayda 10 bin ton alabalık ve somon işleyerek bunun da 3 bin tonunu somon ve 2 bin tonu porsiyon alabalık olarak ihraç ettik. Şu anda yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Alabalık çiftlikleri sorumlusu su ürünleri mühendisi İbrahim Özel ise dünya genelinde Türk somonuna olan talep artışından dolayı üretimlerine bu yönde ağırlık verdiklerini bildirdi.

Özel, yıl sonuna kadar 15 bin ton somon ve alabalık yetiştirip bunları işleme tesisinde işleyerek yurt dışına ihraç etmeyi hedeflediklerini, bu yıl kuraklıktan dolayı bazı sıkıntılar da yaşadıklarını dile getirdi.

