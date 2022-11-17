Türk startupları Helsinki'deki Slush etkinliğinde

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, girişim sermayesi fonları başta olmak üzere finansal yatırımcılar ve uluslararası girişimlerin bir araya geleceği teknoloji ve startup etkinliği Slush bu yıl 17-18 Kasım'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştiriliyor.

Küresel çaptaki girişim sermayesi fonlarının ve teknoloji girişimlerinin en üst seviyede temsil edildiği Slush'ta Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, startuplar ve Türkiye startup ekosisteminden önde gelen paydaşlar "Invest in Türkiye" mesajı verecek.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Kalkınma Ajansı ve THY başta olmak üzere ilgili devlet kurumları, teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fon yöneticilerinden oluşan 35 kişilik heyet Türkiye'yi temsil etmek ve küresel paydaşları ile ağ kurmak amacıyla konferansa katılacak.



Etkinliğe katılan Türk girişimciler sunumlarını gerçekleştirecekleri yarışmalara katılarak küresel oyuncular ile rekabet edecek, ayrıca yeni müşteri ve pazarlara açılma, yatırım bulma, iş geliştirme ve uluslararası teknoloji şirketleri ile ortaklık kurma imkanı bulacak. Konferansı toplamda yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret etmesi beklenirken, tüm dünyadan 4 bin 600 girişimci, 2 bin 600 yatırımcı ile buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin girişim ekosisteminin gelişimine atıfta bulunarak, şunları kaydetti:



"Yatırım Ofisi olarak son yıllarda aldıkları yatırımlar ile kendini ispatlayan teknoloji girişimlerimizin başarıları ve gelecek potansiyelini uluslararası platformlarda tanıtmayı ve girişimlerimizin küresele açılmalarını önemsiyoruz. Kasım ayı başında Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen ve bizim de 'Invest in Türkiye' çatısı altında katılım sağladığımız Web Summit teknoloji etkinliğinin ardından Avrupa'nın en önemli teknoloji girişimi etkinliklerinden olan Slush'a da paydaş olarak katılım sağlıyoruz. Burada bizler bir yandan küresel oyuncuları ülkemizdeki teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya davet ederken, 16 girişimcimiz de stantlarda girişimlerini ilgililere doğrudan anlatma imkanı bulacak."