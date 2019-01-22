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Türk taşı ‘Turkish Stone’ markasıyla dünyaya açılıyor

Türk madenlerinden çıkan doğal taşlar için tanıtım atağı başlıyor.

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İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, mermerin dünyada İtalyan taşı olarak bilindiğini ancak Türkiye’nin rezerv anlamında daha güçlü olduğunu belirterek “Mermer ve değerli taşlarımızı ‘Turkish Stone’ markasıyla dünyaya tanıtacağız. New York’ta mimarlarla danışmanlık anlaşması yapıyoruz. Burada mimarların yaptıkları etkinliklere sponsor olacağız. Bu işi Avrupa’ya doğru genişleteceğiz” dedi. Dinçer en ucuz satılan taşın blok halinde 150 dolar, en pahalısının ise 5 bin dolar olduğunu belirterek “Katma değeri yüksek ürünler bunlar, ihracatımıza ve ekonomimize büyük katkı sunacak” dedi. Türkiye’deki bor madeni rezervi ile ilgili açıklamalarda bulunan Dinçer, bu madenin işlendiği taktirde değerli olacağını söyledi. Dinçer şu ifadeleri kullandı: “Bor, daha mukavemetli olması ve ağır sanayide kullanılması için işlenmesi gerekiyor. Bor bir de yakıt değildir, hidrojen yakıttır. Hidrojeni en iyi tutabilen element bordur. Dolayısıyla hidrojen yakan araçların piyasada olması gerekir ki bora ihtiyaç olsun.  . İleride sanayimiz daha da geliştiğinde, üstün teknoloji ile üretim yaptığımızda bu bor bizim ülkemizin kurtarıcısı olacaktır.” 

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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