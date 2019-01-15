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Türk tekstilcilerin hedefi dünyada ilk beşe girmek

Geçtiğimiz yılı 10.5 milyar dolarlık ihracatla tamamlayarak dünyanın yedinci, Avrupa Birliği’nin ikinci büyük tedarikçisi olan Türk tekstil ve hammaddeleri sektörü, 2019 yılı için hedef büyüttü.

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2019 yılında çift haneli bir büyüme rakamına ulaşmak istediklerini kaydeden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, geleneksel pazarların yanında Güney Amerika, Uzak Doğu Asya ve Afrika’ya özel önem vereceklerini belirterek, “Bizim en çok önem verdiğimiz başarı kriterlerinden bir tanesi dünyadaki pazar payımızı artırmak ve dünyanın en büyük beş tedarikçi arasında yer almak.” dedi. Öksüz, tekstil sektörüne yönelik ilgiyi artırmak için de tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilere iş garantili bir burs sistemi oluşturduklarını söyledi. Geçtiğimiz yılı yüzde 4’lük bir ihracat artışı ile 10.5 milyar dolarla tamamladıklarını belirten Öksüz, 2018’in yeni pazarlara girme açısından önemli geçtiğini ifade etti. 

188 ÜLKEYE İHRACAT 

Mevcut pazarların yanında potansiyel pazarları da ihmal etmediklerinin altını çizen Öksüz, “Toplamda 188 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Sektör olarak en fazla ihracatı 5.4 milyar dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine yaptık. Ülkeler itibariyle bakıldığında ise en büyük ihracat pazarlarımız Almanya ve İtalya’ya bu dönemde ihracatımız 870 milyon doların üzerinde gerçekleşti. İlk 20 ihracat pazarımızın 15’inde ihracat artışı gerçekleştirdik. Ayrıca geçen sene Rusya’ya ihracat yüzde 107,3, Belarus’a yüzde 42,5, Portekiz’e ise yüzde 26,3 oranlarında ihracat artışı yakaladık. Yüzde 71’inde ihracatımızı artırdık” dedi.

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