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Ekonomi

Türk Telekom, dijital TV platform üyeliklerine avantajlı ödeme seçenekleri sunduğunu duyurdu

Türk Telekom'un dijital alışveriş platformu Playstore.com, dijital TV platformlarına ait üyelikleri avantajlı ödeme seçenekleriyle müşterilerine sunduğunu duyurdu.

DHA11 Kasım 2024 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
Türk Telekom, dijital TV platform üyeliklerine avantajlı ödeme seçenekleri sunduğunu duyurdu
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Playstore.com, yeni kampanyası ile Tod TV, Gain, Exxen, S Sport Plus, D-Smart platformlarına ait üyelikleri avantajlı ödeme seçenekleriyle müşterilerine sunduğunu duyurdu. Ek olarak Playstore.com'da Google Play ve iTunes üyelikleri için de hediye kartları uygun ödeme koşullarıyla satılıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada kampanya ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Playstore.com kullanıcıları; Tod TV, Exxen, Gain, S Sport Plus, D-Smart gibi dijital TV platformlarını Playstore.com üzerinden avantajlı fiyatlarla satın alabiliyor. Platform üyelikleri 1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık olarak satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra Playstore.com müşterileri Google Play ve iTunes üyelikleri için uygun ödeme koşullarıyla hediye kartı satın alabiliyor. Dijital TV platformlarını ve hediye kartlarını satın almak isteyen müşteriler kredi/banka kartı, tüm operatörlerden mobil ödeme, evde internet müşterilerine özel faturaya ek 12 aya kadar vade farksız taksit, Fibabanka üzerinden 18 aya varan alışveriş kredisi seçenekleriyle ürünleri satın alabiliyor."

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