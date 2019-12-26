Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom, bu yıl fiber ağına 303 kilometre daha ekledi. Toplam 7.5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna ulaştıkların ıbelirten Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal “Ağustos bözceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalıştık” dedi. Şirketin fiber yatırımlarında geldiği son noktayı paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen Önal, fiberleşme oranında bir çok Avrupa ülkesin igeçtiklerini söyledi.
1.9 MİLYAR TL KÂR
2019 yılının Türk Telekom için oldukça başarılı geçtiğini kaydeden Önal, yılın ilk 9 ayında yüzde 15.6’lık büyüme ve 1.9 milyar TL net kâr ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi. Türk Telekom’un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Ümit Önal, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ülkenin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16.2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.
303 BİN KİLOMETRE
Önal, “Türk Telekom olarak Türkiye’yi adeta fiber ağlarla ördük. 81 ili köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21.7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre yeni fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” dedi. Fiberdeki 7.5 milyon kilometre ifadesine de açıklık getiren Önal “Türkiye’de çeşitli kaynaklar tarafından gündeme getirilen yurt dışındaki fiber uzunluk verileri, fiber kabloların içlerinde bulunan tekil kablo uzunluklarının ayrı ayrı hesaplanmasıyla elde ediliyor. Bu şekilde bir hesaplama yapıldığında Türk Telekom’un fiber uzunluğu da 7.5 milyon kilometreye ulaşıyor” dedi.
ALT YAPI TALEBİNE JET KARŞILIK
Son 2 yılda fiber hizmet verilebilecek hane sayısını ikiye katladıklarını söyleyen Ümit Önal, yapılan bu yatırımlarla 2 yılda yaklaşık 2.2 milyon yeni haneye internet erişimi sağladıklarını söyledi. Türkiye’nin genişbant hane penetrasyonunu son 2 yılda yüzde 47’den yüzde 57’ye yükselttiklerine dikkat çeken Önal, “Türkiye genişbant internet penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz” diye konuştu.