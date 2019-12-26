26.12.2019 02:03 - Güncelleme: 26.12.2019 02:12

Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom, bu yıl fiber ağına 303 kilometre daha ekledi. Toplam 7.5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna ulaştıkların ıbelirten Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal “Ağustos bözceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalıştık” dedi. Şirketin fiber yatırımlarında geldiği son noktayı paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen Önal, fiberleşme oranında bir çok Avrupa ülkesin igeçtiklerini söyledi.

1.9 MİLYAR TL KÂR

2019 yılının Türk Telekom için oldukça başarılı geçtiğini kaydeden Önal, yılın ilk 9 ayında yüzde 15.6’lık büyüme ve 1.9 milyar TL net kâr ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi. Türk Telekom’un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Ümit Önal, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ülkenin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16.2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.

303 BİN KİLOMETRE

Önal, “Türk Telekom olarak Türkiye’yi adeta fiber ağlarla ördük. 81 ili köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21.7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre yeni fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” dedi. Fiberdeki 7.5 milyon kilometre ifadesine de açıklık getiren Önal “Türkiye’de çeşitli kaynaklar tarafından gündeme getirilen yurt dışındaki fiber uzunluk verileri, fiber kabloların içlerinde bulunan tekil kablo uzunluklarının ayrı ayrı hesaplanmasıyla elde ediliyor. Bu şekilde bir hesaplama yapıldığında Türk Telekom’un fiber uzunluğu da 7.5 milyon kilometreye ulaşıyor” dedi.