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Ekonomi

Türk Telekom okula dönüş kampanyası başlattı

Türk Telekom, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, tüm satış kanallarında, akıllı çocuk saati, tablet ve bluetooth kulaklık gibi teknoloji ürünlerinde indirim ve taksitli ödeme seçenekleri içeren okula dönüş kampanyası başlattı.

DHA4 Eylül 2024 Çarşamba 12:17 - Güncelleme:
Türk Telekom okula dönüş kampanyası başlattı
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Türk Telekom, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde başlattığı okula dönüş kampanyası kapsamında kullanıcılar; akıllı çocuk saati, tablet ve bluetooth kulaklık gibi birçok cihaz ve ürüne çeşitli avantajlarla ulaşabiliyor.

23 Eylül tarihine kadar devam eden kampanyada kullanıcılar; bazı teknolojik aletlerde yüzde 50 indirim ve 12 ay taksit avantajı ile alışveriş yapabilecek.

Türk Telekom'un, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik okula dönüş kampanyası hakkında açıklama yapan Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Osman Çolak, "Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümünde öncü rol oynarken, müşterilerimizin farklı alanlardaki teknoloji gereksinimlerine yönelik çözümler sunuyoruz. Kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çok zengin ürün gamı ve tekliflerimizle müşteri ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Tüm kanallarımızda müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşayabilmelerini amaçlarken, ayrıcalıklı ve avantajlı tekliflerle onların yanında oluyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde de tablet, kulaklık, akıllı çocuk saati gibi birçok farklı alanda öğrencilerimizin ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik avantajlar sunuyoruz" dedi.

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