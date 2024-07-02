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Ekonomi

Türk Telekom SR Excellence Awards'tan iki ödülle döndü

Türk Telekom, dünyanın prestijli kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği ‘The International CSR Excellence Awards'tan (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri) iki ödülle döndü.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 13:28 - Güncelleme:
Türk Telekom SR Excellence Awards'tan iki ödülle döndü
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Türk Telekom, teknoloji birikimini iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla değer odaklı çalışmalarını sürdürüyor. 'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla teknolojinin olanaklarını yaşamın tüm alanlarını iyileştirme amacıyla kullanan şirket, önemli projelere imza atıyor. Yapılan açıklamaya göre, şirketin 2014 yılında dünyada tek örnek olarak hayata geçirdiği, yüzde 1 ile yüzde 10 arası görme yetisi olan çocuklara erken müdahale eğitimleri kapsamında görme yetilerini kullanmayı öğretmeyi ve eğitim hayatlarına akranlarıyla aynı okullarda devam etmelerini sağlayan Günışığı projesi ise CSR Excellence Awards'ta 'Kapsayıcı Eğitim' kategorisinde altın ödülünü kazandı.

Görme engelli bireyler için sesli içerik hizmeti sunan Telefon Kütüphanesi uygulamasını 2011'de hayata geçiren şirket, uygulama içindeki 'Tablolar Konuşuyor' bölümünde yer alan eserlerin sesli betimlemeleri ve yorumları ile oluşturulan dijital sergiyi ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ziyaretçilerle buluşturdu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılan 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi' ile başta görme engelli bireyler olmak üzere tüm sanatseverlere erişilebilir bir sergi deneyimi sunan şirket, CSR Excellence Awards'tan 'Fırsat Eşitliği' kategorisinde gümüş ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Şirket olarak 'Türkiye'ye Değer' çatısı altında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle sağlıktan eğitime, sanattan spora yaşamın her alanında fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyoruz. İnsanı odağımıza alan çalışmalarımızın kendi kategorilerinde, uluslararası ödüllere layık görülmesi projelerimizin önemine de dikkat çekiyor. Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla öncü projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

TÜRK TELEKOM'UN 'TÜRKİYE'YE DEĞER' PROJELERİ

Açıklamaya göre, kapsayıcı Eğitim kategorisinde ödüle layık görülen, Günışığı projesi az gören çocukların 'erken müdahale eğitimleri' alarak görme yetilerini artırmalarını sağlıyor ve az gören çocukların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor. Proje kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması sayesinde ise tüm az gören çocuklar sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamera aracılığı ile tabletlerinde gerçek zamanlı görebiliyor ve böylece akranları ile derslerini eşit şekilde takip edebiliyor.

'Türkiye'ye Değer' çatısı altında sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren şirketin Fırsat Eşitliği kategorisinde ödülün sahibi olan 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi - Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi' 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde kapılarını açmış ve ziyaretçilerine erişilebilir bir sergi deneyimi sunmuştu. 10 binden fazla sanatseverin ziyaret ettiği sergide, görme engelli bireyler sesli betimleme, tablo yorumları ve ses efektleri ile özel bir sergi deneyimi yaşadı.

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