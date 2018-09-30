Türk Telekom ve Turkcell dünya devlerini ağırlıyor

Telekomünikasyon sektörünün iki büyük şirketi, sektörün önemli organizasyonlarından birine ikinci kez ev sahipliği yapacak. Teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla ve stratejik konumu itibariyle bölgenin merkezi haline gelen Türkiye, 1–3 Ekim 2018 tarihlerinde telekomünikasyon sektörünün devlerini ağırlayacak. Turkcell ve Türk Telekom öncülüğünde gerçekleşecek etkinlik, Türkiye’yi dünya telekomünikasyon sektörünün ilgi odağı haline getirecek.

TÜRKİYE VURGUSU

Altyapı konularında hâlihazırda birçok iş birliği yürüten Türk Telekom ve Turkcell, uluslararası arenada da Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline’ın ‘Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği’nde, “Türkiye’yi bölgenin veri üssü ve iletişim merkezi yapma” stratejisi çerçevesinde önemli mesajlar verilecek. Zirveye Çin’den Almanya’ya Hindistan’dan Rusya’ya 40’ın üzerinde ülkeden 120 şirket ve 300 ziyaretçi bekleniyor.

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