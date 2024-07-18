Türk Telekom Ventures destekli Cohere, 450 milyon dolar yatırım aldı

Türk Telekom Ventures, global girişimcilik ekosistemindeki çeşitli fonlara yatırım yaparak Türk girişimcilik ekosistemini büyütmeyi ve Türkiye'yi yeni teknolojiler ile geleceğe taşımayı amaçlıyor.

5 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEMEYE ULAŞTI

Üretken yapay zeka alanında OpenAI gibi büyük teknoloji firmalarının rakibi olan Cohere, aldığı bu yeni yatırım ile değerlemesini 5 milyar dolara çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Cohere girişiminin Türkiye'nin teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunacağını belirtti.



GEÇEN YIL 270 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Özhan, "Türk Telekom Ventures ile Türkiye'deki girişimleri yurt dışına taşımakla kalmıyor, dünyadaki gelişmeleri takip ederek ve dünyayı değiştirecek girişimlere yatırım yaparak yarının şekillenmesinde önemli bir rol oynuyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan üretken yapay zeka alanındaki Cohere de bu girişimlerden biri. Cohere'in yenilikleri ile ülkemiz ve teknoloji ekosistemimize öncü katkılar sunacağı için mutluluk duyuyoruz. Şirket 2023 yılında 2,2 milyar dolar değerleme ile 270 milyon dolar yatırım almıştı. Sadece 1 yılda değerlemesini ikiye katladı" açıklamasında bulundu.