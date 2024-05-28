Türk Telekom yeni nesil 800GE teknolojisini uzun mesafede denedi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, müşterilerinin günden güne artan veri hızı ihtiyaçlarına cevap verebilecek, daha kolay yönetilebilir ve daha fazla enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi şebeke çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, bu kapsamda veri trafiğinde daha yüksek hız, kapasite ve güvenilirlik yaratan yeni nesil veri iletim teknolojisini odağına aldı.



Türk Telekom, İstanbul Gayrettepe ve Ankara Ulus'ta bulunan transport şebeke sistemlerinin 800GE arayüzlerini transmisyon altyapısı üzerinden yedekli transfer ederek, iki büyük şehir arasında tek bir arayüz üzerinden 800 Gbps canlı trafik taşıdı.



Nokia işbirliğiyle yapılan testte, mevcut veri iletim teknolojisinin 2 katı hızına çıkıldı. Türkiye'de bir ilk olarak uzun mesafede ve canlı trafik taşınarak yapılan denemede, mevcut sistemlere göre yüzde 44 enerji tasarrufu sağlandığı görüldü.



Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satın Alma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, daha yüksek hız, kapasite ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerle müşterilerine kaliteli ve çeşitli sürdürülebilir servisler sunmayı amaçladıklarını kaydetti.



Beytur, "Bu teknoloji, 2 kat daha yüksek hızlara ulaşmayı sağlarken aynı zamanda yaklaşık yüzde 44 enerji tasarrufu sağlıyor. Yaptığımız denemelerde İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehri birbirine 800 Gbps yüksek hızla bağladık. Eriştiğimiz bu hızlar ulaşım, dijital oyun, otomotiv, enerji, gıda ve tarım, akıllı şehir yönetimi, sağlık, üretim gibi daha birçok dikey pazar uygulamasının daha verimli kullanılmasına imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Nokia Türkiye Genel Müdürü Erensoy Bilgin, "Nokia'nın F5 teknolojisiyle 7750 SR yönlendiricilerinde etkinleştirilen 800GE, hizmet sağlayıcıların trafik talebine ayak uydurabilmeleri ve geniş ölçekte farklılaştırılmış hizmetler sunabilmeleri için ihtiyaç duydukları kapasiteyi ekler. Türk Telekom ile birlikte Türkiye'de ilk kez uzun mesafeli bir bağlantı üzerinden hem teknolojinin performansını hem de enerji verimliliğini kanıtlayabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

