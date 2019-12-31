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Ekonomi

Türk Telekom’da her abone çok değerli

Tek bir abonenin bile çok değerli olduğundan yola çıkan Türk Telekom, ‘Sadece merkeze değil herkese’ temalı yeni reklam filmini yayına soktu. Reklam filmi kısa sürede büyük ilgi gördü.

31.12.2019  02:18 - Güncelleme: 31.12.2019  02:18
Türk Telekom yeni yıla yepyeni bir reklam filmi ile girdi. ‘47 milyonda 1 öyle değerli ki!7 ve ‘Sadece merkeze değil, herkese’ mesajlarıyla hayata geçen filmle Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında yaşayan her bir müşterisine en iyi hizmeti sunmak istediklerinin altını çiziyor.
GERÇEK PAYLAŞIMLAR
Türk Telekom, 2020’de hayata geçireceği yeniliklerle müşteri deneyimini daha da artırmaya hazırlanırken, yayınlanan reklam filminde de yeni dönemdeki stratejileri hakkında ipucu veriyor. Türkiye’nin en uzak köşesinden, en merkezi noktasına kadar, en kaliteli hizmeti sunmak üzere çalışan Türk Telekom, yeni reklam filminde ‘47 milyonda 1 öyle değerli ki!’ ve ‘Sadece merkeze değil, herkese’ mesajlarıyla, memleketin dört bir yanında yaşayan her bir Türk Telekomluya ‘bizim için çok değerlisiniz’ diyor. Türk Telekom’un, Instagram kullanıcılarının gerçek paylaşımlarından seçerek ve izin alarak reklam filminde yer verdiği fotoğraflarda bulunan doğal şekillerin Türk Telekom’un logosundaki üçgenlere benzemesi dikkat çekiyor. Reklamdaki görsellerde ise hiçbir değişiklik gerçekleştirilmedi.  
BİLGİNER SESLENDİRDİ
Concept Reklam Ajansı imzalı reklam filminin seslendirmesini geçtiğimiz ay kazandığı Emmy ödülüyle Türk halkına büyük bir gurur yaşatan, Haluk Bilginer yaptı. Film, Kütahya’nın Pınarları türküsünün FFW Creative Audio imzalı modern yorumu eşliğinde sunuluyor. 360 derece iletişim stratejisiyle hazırlanan kampanya kapsamında, geleneksel ve dijital mecralarda yayınlanan reklam filmiyle eş zamanlı olarak kampanya ilanları açıkhava, geleneksel ve dijital tüm mecralarda yer alıyor. 

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