Türk Telekom’dan 6 ayda 1.6 milyar liralık yatırım

türk Telekom 2019’un ilk yarısını rekor büyüme ile kapattı. 2019’un ilk altı ayında yüzde 15.8’lik büyüme gerçekleştiren Türk Telekom, aynı sürede 11.2 milyar TL gelir elde ederek 2008’deki halka arzdan bu yana ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti. Türk Telekom’un yatırım harcamaları ise ilk 6 ayda yüzde 11 artarak 1.6 milyar liraya ulaştı. Ayrıca, güçlü faaliyet performansı ve etkin gider yönetimi sayesinde Türk Telekom’un 2019’un ilk yarısındaki net kârı 745 milyon TL olarak gerçekleşti.

1 MİLYON YENİ ABONE

Yılın ilk yarısında 1 milyon 57 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 47 milyona taşıdı. Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı 213 bin artış ile 11.1 milyonu aşarken mobil abone sayısı ise ilk altı ayda 851 bin artışla 22.4 milyona yükseldi. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41’den yüzde 50’ye yükseldi. 2019 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, yakaladıkları güçlü ivmeyi 2019’un ilk altı ayında elde ettikleri rekor büyüme ile taçlandırdıklarını belirtti.