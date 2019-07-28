Türk Telekom’dan 6 ayda 1.6 milyar liralık yatırım
Türk Telekom, 6 ayda 11.2 milyar TL gelir elde ederek 2008’deki halka arzdan bu yana en iyi ilk 6 aylık büyüme performansını yakaladı. Şirketin yatırım harcamaları ise ilk 6 ayda yüzde 11 artarak 1.6 milyar liraya ulaştı.
türk Telekom 2019’un ilk yarısını rekor büyüme ile kapattı. 2019’un ilk altı ayında yüzde 15.8’lik büyüme gerçekleştiren Türk Telekom, aynı sürede 11.2 milyar TL gelir elde ederek 2008’deki halka arzdan bu yana ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti. Türk Telekom’un yatırım harcamaları ise ilk 6 ayda yüzde 11 artarak 1.6 milyar liraya ulaştı. Ayrıca, güçlü faaliyet performansı ve etkin gider yönetimi sayesinde Türk Telekom’un 2019’un ilk yarısındaki net kârı 745 milyon TL olarak gerçekleşti.
1 MİLYON YENİ ABONE
Yılın ilk yarısında 1 milyon 57 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 47 milyona taşıdı. Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı 213 bin artış ile 11.1 milyonu aşarken mobil abone sayısı ise ilk altı ayda 851 bin artışla 22.4 milyona yükseldi. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41’den yüzde 50’ye yükseldi. 2019 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, yakaladıkları güçlü ivmeyi 2019’un ilk altı ayında elde ettikleri rekor büyüme ile taçlandırdıklarını belirtti.
Fiberleşme oranı ABD’den ileride
Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Fiber hane erişimimiz 19.4 milyonu aşarken Türkiye’yi 5G’ye hazırlayacak olan fiber altyapıyı geliştirmeyi de ihmal etmiyoruz. Hız kesmeden gerçekleştirdiğimiz fiber yatırımlarımız sonucunda Türkiye’nin 81 ilindeki fiber altyapımızı 289 bin kilometreye çıkarmış bulunuyoruz” dedi. Doany “OECD tarafından açıklanan fiberleşme raporuna göre Türkiye, coğrafi şartlarının zorluğuna rağmen abone fiberleşme oranlarında ABD, dahası AB bölgesindeki İtalya, İngiltere ve Almanya gibi pek çok ülkenin de önünde yer alıyor. Almanya’nın abone fiberleşme oranı yüzde 3, İngiltere’nin yüzde 2 iken Türkiye’de bu oran Türk Telekom’un öncülüğünde yüzde 20’leri aşmış durumda” diye konuştu.
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