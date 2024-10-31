İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2524
  • EURO
    37,3413
  • ALTIN
    3059.58
  • BIST100
    8980.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Türk Telekom'dan yeni fırsat

Türk Telekom, numarasını taşıyan müşterilere, hayata geçirdiği 'Gel Tanışalım Tarifeleri' fırsatını sunuyor.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan yeni fırsat
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, müşterilerine "Gel Tanışalım Tarifeleri" ile deneyim odaklı bir tecrübe vadederken, numaralarını Türk Telekom'a taşıyan müşteriler, seçtikleri "Gel Tanışalım Tarifesi" ile 12 ay olan taahhütlerinin ilk 2 fatura döneminde tarife içerikleri için ücret ödemiyor ve bu dönem içerisinde cayma bedeli ödemeden taahhütlerini sonlandırabiliyor.

Türkiye'de yer alan LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 52'sini fiber ile bağlayan Türk Telekom, mobildeki gücünü ileriye taşıdı.

Türk Telekom'un aşımsız özellikli olarak sunduğu "Gel Tanışalım Tarifeleri" kapsamında ilk 2 faturasında ödeme yapmayan müşteriler, sonraki 10 ay boyunca sabit ücret ödemesiyle devam edecek. Her yöne 1000 dakika ve 250 SMS hakkı olan tarifelerden müşteriler 5GB'dan 15GB'a kadar seçeneklerle faydalanabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.